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桃園最老住宅交易王出爐！「百年透天」2800萬零貸款成交

▲據實價揭露，大溪區和平路百年宅2800萬元成交，榮登今年桃園市最老住宅交易。圖為大溪老街。（圖／台灣房屋提供）
▲據實價揭露，大溪區和平路百年宅2800萬元成交，榮登今年桃園市最老住宅交易。圖為大溪老街。（圖／台灣房屋提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-28 08:00:00

近期預售、新成屋房價頻創高，桃園的中古老宅也不遑多讓。據實價揭露，大溪區和平路也有1戶66.98坪，屋齡達百年的1樓透天，5月由大溪在地人，以總價2800萬元零貸款買下，榮登今年桃園市最老住宅交易。目前尚未對外營業，不過整修內部，買家應已有進駐規劃；無獨有偶，今年3月，桃園區廣文街屋齡96年的1層樓超高齡老宅，建坪49.91坪，以2250萬元成交，目前由汽車業使用。

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台灣房屋大溪中正直營店店長謝仲樵表示，大溪和平路的百年老店，奪下桃園最老住宅交易王，主因大溪和平路就是桃園最夯的旅遊景點大溪老街，老街的仿巴洛克式建築獨樹一格，華麗的牌樓立面與一排排洗石子牌坊，不僅是珍貴的歷史文化資產，更吸引大批遊客慕名而來；加上老街週邊還可串聯李騰芳古宅、大溪橋、武德殿文化古蹟及木藝生態博物館等旅遊景點，可深度體驗一日文化古蹟巡禮及美食輕旅行，因此觀光人潮絡繹不絕，挾帶的豐沛國旅消費力，讓老街百年老宅以近3千萬成交，要價不菲。

謝仲樵進一步分析，目前和平老街上店租行情每月約3至4萬元左右，該筆交易總價2800萬元，估計投報率約1.2至1.7％，就算是在地商家購入自用，以老街店面的稀缺性和高店效，在疫後人潮回流，帶來的經濟效益將更勝投報率。

事實上桃園屋齡逾50年的半百老宅，幾乎個個身價不凡，台灣房屋集團統計，桃園今年前三季半百宅交易有86件，其中46件的總價破千萬，佔比高達5成3。

▲近五年前三季桃園市半百老宅交易統計。（表／台灣房屋提供）
▲近五年前三季桃園市半百老宅交易統計。（表／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，今年實價揭露，前三季半百宅當中，身價最高的交易，是位於桃園區中正路上透天厝，屋齡約66年，買家以6300萬元無貸款買下，總建坪141.85坪，地坪43.25坪，地理位置優越，正臨中正路以及未來綠線捷運G08站，且介於桃園火車站、桃園中正路觀光夜市雙商圈的黃金地段，商業氣息濃厚，店面效益高；由於目前市區新推案單價已4、5字頭，相較之下，換算下來老宅店面建坪單價才44萬，土地持分又比大樓小宅高，因此締造高價，目前一樓店面為餐飲業。

江怡慧表示，含金量高的半百老宅，得利於三點，一是座落休閒黃金地段，有許多老宅位居發展成熟的熱鬧市中心，可吸納人流、創造金流，為身價奠定良好基礎；二是具店面效益，該不動產具有店面價值，可作商業使用，所以行情不受屋齡過老影響，保值性極佳；三為享老屋重建紅利，半百老宅多半符合危老重建的條件，開發強度高，且熱鬧商圈土地稀少，讓投資人更願意高價卡位，讓老宅的房價愈陳愈香。

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