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冬天一到蕁麻疹上身癢翻了　醫師提醒這四大雷區要避免

▲根據統計，全台灣有超過500萬人有蕁麻疹的困擾，是最常見的皮膚疾病之一。（圖／ingimage）
▲根據統計，全台灣有超過500萬人有蕁麻疹的困擾，是最常見的皮膚疾病之一。（圖／ingimage）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-27 09:00:00

不少民眾一到冬天，就開始出現皮膚乾癢、有疹塊的症狀，根據統計，全台灣有超過500萬人有蕁麻疹的困擾，是最常見的皮膚疾病之一，其中久治難愈的慢性蕁麻疹成因複雜，是一種自體免疫相關疾病。台灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜表示，很多民眾會誤以為慢性蕁麻疹是食物引起的，但是其實多數與食物無關，臨床醫師無法幫所有病人辨識和調查出所有可能的致病因子，因此民眾應該致力於解決症狀、控制病情。

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台大醫院皮膚部醫師卓雍哲醫師提到，慢性蕁麻疹是一個免疫相關疾病，應該要像高血壓、糖尿病等慢性病一樣，試著長期控制、與病共存。慢性蕁麻疹在臨床上有兩大症狀，會有風疹塊以及皮膚搔癢的狀況。

至於如果希望減緩、避免蕁麻疹的發生，醫師提醒，在食衣住行上要盡量避開四大雷區，其中第一個就是少食用刺激性食物，像是辣椒等，因為會誘發症狀發生的情況；以及注意空氣流通，不讓粉塵堆積，換季衣物也要先清洗後才穿，這些都可以幫助蕁麻疹情況減緩。最後則是要留意溫差大、日光照射流汗等等狀況，都會加速蕁麻疹症狀，有病史的民眾要留意。

患者針對慢性蕁麻疹的控制，醫師建議可以透過蕁麻疹控制檢測（UCT），以四週為週期，針對評估量表做出問卷調查，來認識自己的症狀屬於哪一類的程度，並且逐日記錄發病狀況、定期向專科醫師回診。

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