COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

居家檢疫外出奔喪有條件放寬　打完兩劑疫苗者每次4小時

▲指揮中心宣佈，完整接種2劑疫苗者，居家檢疫時若需外出奔喪或探視，外出時間由2小時放寬到4小時。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣佈，完整接種2劑疫苗者，居家檢疫時若需外出奔喪或探視，外出時間由2小時放寬到4小時。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2021-11-24 14:52:52

中央流行疫情指揮中心今（24）日在防疫記者會上宣布，完整接種2劑疫苗的民眾，若在居家檢疫期間需要外出奔喪或探視，將可以從原本的2小時放寬為4小時。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中央流行疫情指揮中心說明對完整接種2劑疫苗者，居家檢疫時外出奔喪、探視將放寬為1次4小時。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明對完整接種2劑疫苗者，居家檢疫時外出奔喪、探視將放寬為1次4小時。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，為因應居家檢疫／隔離者因親屬身故或重病等社會緊急情況，發生須外出奔喪或探視的需求，基於國內疫情趨緩，即日起有條件放寬。相關規定說明如下：

1.已完成COVID-19疫苗應接種劑次並達14天以上者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次4小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。

2.未完成COVID-19疫苗接種或已完成應接種劑次但未達14天者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次2小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。

3.倘仍有外出需求，可再循前開程序提出申請，次數不限1次。

4.有關上述對象疫苗認可範圍，不論於國內或國外接種，疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單(WHO EUL)或我國核准緊急授權使用或專案製造，由民眾出示接種紀錄或證明認定。

指揮中心提醒，考慮到醫院或奔喪地點易人群聚集且具傳播風險，外出時的防護措施仍應提高警覺，不得搭乘大眾運輸工具，落實全程佩戴口罩、保持安全社交距離及落實手部衛生等規定。且須配合填寫防疫檢核表，探病者需先取得該醫院同意。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀