居家檢疫外出奔喪有條件放寬　打完兩劑疫苗者每次4小時

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1.已完成COVID-19疫苗應接種劑次並達14天以上者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次4小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。
2.未完成COVID-19疫苗接種或已完成應接種劑次但未達14天者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次2小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。
3.倘仍有外出需求，可再循前開程序提出申請，次數不限1次。
4.有關上述對象疫苗認可範圍，不論於國內或國外接種，疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單(WHO EUL)或我國核准緊急授權使用或專案製造，由民眾出示接種紀錄或證明認定。
指揮中心提醒，考慮到醫院或奔喪地點易人群聚集且具傳播風險，外出時的防護措施仍應提高警覺，不得搭乘大眾運輸工具，落實全程佩戴口罩、保持安全社交距離及落實手部衛生等規定。且須配合填寫防疫檢核表，探病者需先取得該醫院同意。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。