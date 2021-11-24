心疼女大生被迫下海！金正恩怒發「死刑令」處決6名主謀
儘管北韓最高領導人金正恩給人獨裁統治的形象，但近年來他積極取締反社會主義、非社會主義行為，加強掃黃、掃毒力道，試圖將北韓打造成為「社會主義樂園」的典範形象。為此，去年北韓發生的女大學生集體賣淫事件也讓他相當憤怒，氣得要求處決涉案的多名主嫌，下令嚴厲掃蕩不良風氣。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-24 15:09:21
根據《每日北韓》報導，北韓當局除了控制政治上的思想反動，為了維穩國家社會秩序，負責管理北韓特務的國家保衛省也針對毒品濫用、賣淫、販售情色出版品和光碟等「不道德行為」進行強力取締，消息傳出光是今年在平安北道就有3人因為涉及毒品與淫亂罪被處死。
綜合韓媒報導，2020年7月「平壤音樂舞蹈大學」及「平壤電影戲劇學院」的女大生爆發集體賣淫事件，當時她們在名為表演中心實為妓院的「紋繡院」演出後，遭皮條客要求「私下接客」陪睡黨政高官，更稱每個月可多賺500美元（約新台幣1.5萬元）。事後調查發現，這群女大生因為顏值高且各懷技藝，相當搶手。報導稱女大生當中，有人主動雖是自願，但也有部分是被迫下海。
事件曝光後，北韓最高領導人金正恩相當震怒，氣得對6位主謀者下達死刑令，甚至傳出金正恩火大要叫這些主謀犯自己「開槍自盡」的消息，而其他涉案相關人員也被判最高5年的勞改。報導指出，北韓當局雖加重涉嫌參與不良性行為的懲罰力度，但很少會判到死刑，此次事件也彰顯了金正恩針對社會革新、打擊不良風氣的態度。