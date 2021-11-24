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雖然秋冬降級可能性不高　陳時中：跨年防疫不會比去年緊

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出秋冬防疫降級可能性不高，但也透露好消息，跨年防疫措施不會比去年緊。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出秋冬防疫降級可能性不高，但也透露好消息，跨年防疫措施不會比去年緊。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-24 15:20:43

中央流行疫情指揮中心指揮陳時中今（24）日在防疫記者會上透露，由於專家擔憂氣候寒冷可能導致病毒的活性維持較久，秋冬防疫降級的可能性不高。但也有好消息，關於跨年活動的防疫措施，陳時中強調不會比去年緊。

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自防疫警戒降為2級以來，指揮中心已經陸續放寬不少防疫措施，像是室內外從事運動不用戴口罩，無陪侍服務的八大業者，符合防疫管理的情況下也得有條件開放等等。

但民眾好奇是否會有進一步降級放寬的機會，陳時中指出，由於時序已值秋冬，氣溫逐漸寒冷，專家擔憂病毒的活性維持較久，降級的可能性不高。但陳時中也有好消息，那就是跨年活動的防疫措施，目前還在討論，不過大方向就是不會比去年緊。

▲各年齡層疫苗接種的比率。（圖／指揮中心）
▲各年齡層疫苗接種的比率。（圖／指揮中心）
陳時中也強調，還是希望繼續提高疫苗完整接種的覆蓋率，目前全年齡的2劑疫苗接種率為49％，75歲以上的2劑疫苗接種率則為65％。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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