雖然秋冬降級可能性不高 陳時中：跨年防疫不會比去年緊
中央流行疫情指揮中心指揮陳時中今（24）日在防疫記者會上透露，由於專家擔憂氣候寒冷可能導致病毒的活性維持較久，秋冬防疫降級的可能性不高。但也有好消息，關於跨年活動的防疫措施，陳時中強調不會比去年緊。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 15:20:43
自防疫警戒降為2級以來，指揮中心已經陸續放寬不少防疫措施，像是室內外從事運動不用戴口罩，無陪侍服務的八大業者，符合防疫管理的情況下也得有條件開放等等。
但民眾好奇是否會有進一步降級放寬的機會，陳時中指出，由於時序已值秋冬，氣溫逐漸寒冷，專家擔憂病毒的活性維持較久，降級的可能性不高。但陳時中也有好消息，那就是跨年活動的防疫措施，目前還在討論，不過大方向就是不會比去年緊。
陳時中也強調，還是希望繼續提高疫苗完整接種的覆蓋率，目前全年齡的2劑疫苗接種率為49％，75歲以上的2劑疫苗接種率則為65％。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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