許維恩超夢幻婚紗照曝光！還原浪漫求婚激動噴淚

甫新婚的明星夫妻檔許維恩和王家梁，尚未舉辦婚禮，提前在《ELLE》雜誌安排下拍攝美麗婚紗，大方親吻、擁抱，閃瞎一片粉絲。決定攜手共度一生的兩人，談到求婚場景至今難忘，王家梁回想起當時策畫的祕密派對，因為疫情臨時取消，台北城一片寂寥，他還是帶了許維恩去日料店吃晚餐，再去海邊兜風放鬆，沒多久就拿出戒指求婚，問「妳願意嫁給我嗎？」讓許維恩感動噴淚，在車上完成互許終身的承諾。

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▲王家梁本月選在許維恩生日登記結婚。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

▲許維恩穿著白色婚紗，性感微露酥胸。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

外型搶眼登對的兩人，出乎意料私下都熱愛居家生活，喜歡宅在家裡。談到對彼此的初印象，和認識之後的想法，才發現誤會真的很大！王家梁原以為許維恩外表甜美，每天應該有很多飯局，不會是他喜歡的型，後來認識才發現她獨立自主，喜歡下廚、做家事，平常多半都待在家裡。

王家梁則以暖男性格，擄獲許維恩的芳心，「有一次我經期不順，他特別從林口跑到內湖買咖啡給我，那次我才覺得，原來這個人很溫暖，並非外表那樣冷淡，有被感動到。愈熟悉之後愈發現，我們的個性其實蠻像的，這個人好像是我的影子，他對某些事情的執著和會說的話，完全跟我一樣！再加上我是上升處女，他是太陽處女座，兩個人都有潔癖愛整齊，漸漸地感受到這個人跟我的頻率很合。」

▲王家梁與許維恩想去馬爾地夫度蜜月，但要等到疫情緩解後才能如願。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

▲王家梁與許維恩難得在鎂光燈前大方獻吻。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

許維恩透露對另一半的心動瞬間，是談到未來的時候，「我很喜歡買菜煮東西，剛好他也提到未來很希望跟老婆一起去買菜，這是他最想要的生活。當下我就覺得，哇，沒想到他會講這些話，那麼可以考慮，跟這個人進一步交往。」雖然相差6歲，但王家梁對家庭的渴望與憧憬，跟許維恩不謀而合，才會決定攜手邁入婚姻。