共享機車驚現「水母」 沒品別以為沒事！當心被終身停權
日前有網友於臉書粉專「爆怨公社」上提到，租了共享機車後，打開車廂意外發現「水母」，定睛一看原來是先前使用者用過的共用安全帽拋棄式頭套，直接就丟在車廂內，實在有夠噁心，畫面曝光後讓不少網友心有戚戚焉。對此，究竟國內三大共享機車業者，平常如何清潔旗下的機車，GoShare與WeMo Scooter均表示本身有前線維護人員定期巡檢，而iRent強調，如果消費者發現問題，除了可以向客服反映，還可以將車輛騎往就近門市清潔，也會加強提醒消費者帶走垃圾。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-28 11:00:00｜2021-11-28 11:03:25
日前有位網友在爆怨公社發文抱怨，「請容許我抱怨共享的迷惑行為，浴帽戴完可以順手丟一下嗎？打開車廂慢慢的驚喜，還以為看到水母。還有拿濕紙巾纏手把不拆的、飲料喝完丟裡面的、鹽酥雞啃完了不丟的，最噁心的還有不知道擦過什麼液體的衛生紙，共享機車不是你的機車好ㄇ（嗎）？」隨後，在該文底下也有網友紛紛留言表示，「可見國民教育的失敗」、「還好我知道台灣人的素質 不會去弄什麼共享的東西」、「公德心，道德觀已經.....隨著歲月流逝了」、「台灣的共享文化、真的還不到成熟、我指的是使用者」。
對此，GoShare官方回應《NOWnews》記者詢問時表示，GoShare本身有24小時的外勤巡檢團隊，全天候完成車輛巡檢、清潔、消毒、檢查工作。GoShare鼓勵用戶在使用上遇到問題，都可以即時透過App內的線上客服或是問題回報來反饋，都會儘快安排外勤前往處理。同時，GoShare也在用戶管理上採積分與信用機制，針對惡劣的使用行為，會進行相應停權處理，甚至會終身停用帳號，以此保障其他用戶權益。
iRent公關窗口則說，iRent機車提供一次性安全帽套，提高民眾使用衛生度，也在App、粉絲團中加強溝通帽套為「拋棄式」並請於還車後帶走垃圾等訊息。他們備有整備團隊定期整備清潔車輛，由外觀清潔、電池更換至車廂內清潔與消毒；若承租者遇到車輛整潔問題，可聯繫客服中心協助換車，或將車子騎往就近門市清潔。
WeMo Scooter公關表示，他們固定都會有前線維護人員，在外巡邏檢查車輛的整潔，平均每台車每日都會巡到1次以上。若是接到消費者反應就會立即派員去處理，如果是在市中心的熱區，例如東區、信義區等有大量騎乘的起訖點，每日巡邏次數會增至2至3次以上，以確保車輛整體清潔。