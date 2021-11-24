台北市大數據中心惹議 柯文哲下令處理資料者不能有黨籍
台北市政府今（24）日上午舉行「智慧政府市民e同行」記者會，宣傳由資訊局開發的台北通app相關功能。而針對日前台北市議員質疑，台北通app與北市府大數據中心疑似有個資相關爭議，台北市長柯文哲也回應，表示已經要求所有可能經手處理相關資料的人，都不可以有黨籍身份，藉此消弭相關爭議。
記者丁上程／台北報導
2021-11-24 16:02:01
柯文哲表示，之所以今天會召開這場記者會，是因為要跟市民好好解釋北市府引進的新技術。「政治是要溝通的，特別是新技術引進社會，若你沒溝通，大家為什麼要聽你的？」柯文哲說，政治是個溝通過程，甚至是說服的過程，執行政策要跟大家說服，因此應該要妥善說明。
柯文哲直言，最近在網路上甚至有人發起「退掉台北通app」的活動，他認為這是不對的。柯強調，在市政總質詢期間，有很多議員質疑台北通以及大數據中心相關爭議，「後來我實在氣到，回來到市府後隔天晨會直接下一道命令，『從此北市府處理資料的人，都不可以有黨籍』。」柯文哲說，就是因為只要有黨籍的人，無論是國民黨還民進黨，甚至是民眾黨，都可能是人民不相性政府的癥結點。
柯文哲說，不管怎樣還是要法治國家，建立可信政府，也因為這樣一年多前開始成立數位資料處理委員會，資料怎麼用、個資怎麼保護，都有開始在做，「北市還是先走，過程中走在最前面還是會被質疑。」柯文哲強調，不要怕被人家講，就什麼都不敢做，「該做就要往前做，這就是我的政治理念。」