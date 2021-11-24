傳顏寬恒奪台中港碼頭經營權　王國材：過程合法

22日有媒體披露，台中國民黨中二選區立委補選候選人顏寬恒任職立委時，利用職權奪取台中港105號碼頭經營權。今（24）日交通部長王國材出席立院交通委員會答詢時表示，初步看起來無弊端，過程都合法。
記者許若茵／台北報導
2021-11-24 16:52:51
顏寬恒22日遭媒體批露，任職立委時，曾透過質詢、預算提案等手段，要求台中港105號碼頭不應與民爭利，因此原先計畫由港務公司自行興建卸煤設備營運，改由業者依據《促參法》提出申請，自此轉向民間投資興建方向，最後顏清標跟台中市前議長張清堂聯手、合法拿下碼頭經營權。碼頭裝卸煤炭的年營業額可達5億元以上，顏張兩人聯手經營20年，估計營業額可破百億。
國民黨立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢時指出，招標時，時任交通部長為林佳龍，時任次長之一就是現任交通部長王國材，如果有違法之處，支持檢調勿枉勿縱，但如果沒有違法，當時督導海運營運的王國材應「挺起腰桿告訴國人絕對沒有違法。」
王國材則回應，由於案件涉及《商港法》，由港務公司處理，並沒有核報至交通部，但從去年招標評選至今年初整個過程，港務公司認為「整個是合法」，初步看起來沒有弊端，但為何105年9月以後從自營異動為民營，還要再了解。
港務公司台中分公司總經理盧展猷也說明，105號碼頭屬於港務公司自營，為了避免有與民爭利問題，因此招商讓民間業者經營，至於是否有被施壓或私下到立委辦公室，盧展猷則承認港務公司曾赴立委辦公室，但僅是將事情說明清楚。