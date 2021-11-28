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疫情衝擊共享機車業績狂減8成　結合餐飲、送騎乘金搶救

▲今年初遭逢疫情，國內共享機車產業業績遭逢雪崩式下滑。（示意圖／NOWnews資料照）
▲今年初遭逢疫情，國內共享機車產業業績遭逢雪崩式下滑。（示意圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-28 11:03:00

今年5月遭逢新冠肺炎本土疫情爆發，國內各行各業都遭逢衝擊，大家躲在家裡不敢出門，很多行業也改在家上班，減少外出讓強調人與人「連結」的行業更是首當其衝，其中多數人經常會使用的共享機車受到衝擊更大！有業者就向《NOWnews今日新聞》記者透露，疫情期間產業界的訂單量幾乎砍半，最慘時甚至有掉7、8成業績以上，只能靠積極送騎乘金、推新訂閱制與結合餐飲助攻勉力支撐。

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▲WeMo Scooter公關向記者表示，在疫情期間民眾大多不敢出門，確實業績減少幅度就有達到5成以上。（圖／WeMo Scooter提供）
▲WeMo Scooter公關向記者表示，在疫情期間民眾大多不敢出門，確實業績減少幅度就有達到5成以上。（圖／WeMo Scooter提供）
WeMo Scooter公關向記者表示，在疫情期間，民眾大多居家上班，或是也不敢出門，當時確實訂單大減，光是他們的業績減少幅度就有達到5成以上，甚至在最低潮時，整個產業界業績預估掉了至少7、8成。

不過WeMo強調，當時雖然大家都足不出戶，但還是有少數民眾仍需出門上班，為了照顧到這些消費族群，他們在5月底時啟動「安心騎7日方案」，只要299元，讓民眾7日內能無限次使用WeMo Scooter；在後疫情時期也啟動振興方案，讓消費者選購3或6個月月租方案，最高可獲得騎乘券600元回饋。在兩大方案助攻下，目前業績逐漸回復當中，但近期剛好進入冬季，北部又常下雨，這樣天氣也很大程度影響到訂單量，因此整體業績還是與先前有落差。

▲越來越多人通勤、聚會或週末出遊，選擇共享機車代步。（圖／資料照片）
▲GoShare坦言，在疫情期間整體經濟活動是下行的，大家在居家防疫期間減少外出活動。（圖／GoShare提供）
GoShare公關窗口也向記者坦言，疫情期間整體經濟活動是下行的，大家在居家防疫期間減少外出活動，但他們在疫情期間有主動推出幾個全新體驗，首先是為因應宅家防疫、居家辦公，於每週送出與逾期騎乘金等值的「防疫加電」騎乘金，讓用戶先安心待在家，手上的騎乘金過期了也不需擔心，等疫情過後再盡情使用。

此外，GoShare在6至8月期間推出「訂閱制週租方案」，針對仍須外出的上班族，只要499元就能享受7日使用期與100公里的總里程免費額度，可租借全台任一車輛；方案期間，可連續7日獨享一台車輛，也可以選擇換車騎乘，不限車款、租借次數、分鐘數。

除了騎乘優惠以外，GoShare也擴大促銷範圍搶客！精選30家台北人氣美食推出「GoShare Select 挑剔指南」服務，在疫情期間鼓勵外帶自取，使用App裡面的掃碼付款功能來購買餐點，都可享6.4折獨家優惠。另外也在社群上推週週抽出豪華套餐的活動，由美食特派小分隊親自騎乘車輛，直接外送到得獎粉絲家，引起社群熱烈討論，吸引近3000人參加。另外，他們還為所有30家精選餐廳夥伴提供企業方案優惠，今年12月31日前使用企業帳號租借騎乘車輛，都有每趟8折優惠，協助餐廳夥伴於疫情期間完成每日外送服務。

至於iRent也透露，今年在疫情影響下，出門頻率減少連帶移動需求也大幅降低，對業績確實造成很大影響；在疫情影響逐漸降溫後，用車需求回升，將推出如全新訂閱制等優惠方案，提供民眾更實惠的租車選擇。


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