疫情衝擊共享機車業績狂減8成　結合餐飲、送騎乘金搶救

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不過WeMo強調，當時雖然大家都足不出戶，但還是有少數民眾仍需出門上班，為了照顧到這些消費族群，他們在5月底時啟動「安心騎7日方案」，只要299元，讓民眾7日內能無限次使用WeMo Scooter；在後疫情時期也啟動振興方案，讓消費者選購3或6個月月租方案，最高可獲得騎乘券600元回饋。在兩大方案助攻下，目前業績逐漸回復當中，但近期剛好進入冬季，北部又常下雨，這樣天氣也很大程度影響到訂單量，因此整體業績還是與先前有落差。
GoShare公關窗口也向記者坦言，疫情期間整體經濟活動是下行的，大家在居家防疫期間減少外出活動，但他們在疫情期間有主動推出幾個全新體驗，首先是為因應宅家防疫、居家辦公，於每週送出與逾期騎乘金等值的「防疫加電」騎乘金，讓用戶先安心待在家，手上的騎乘金過期了也不需擔心，等疫情過後再盡情使用。
此外，GoShare在6至8月期間推出「訂閱制週租方案」，針對仍須外出的上班族，只要499元就能享受7日使用期與100公里的總里程免費額度，可租借全台任一車輛；方案期間，可連續7日獨享一台車輛，也可以選擇換車騎乘，不限車款、租借次數、分鐘數。
除了騎乘優惠以外，GoShare也擴大促銷範圍搶客！精選30家台北人氣美食推出「GoShare Select 挑剔指南」服務，在疫情期間鼓勵外帶自取，使用App裡面的掃碼付款功能來購買餐點，都可享6.4折獨家優惠。另外也在社群上推週週抽出豪華套餐的活動，由美食特派小分隊親自騎乘車輛，直接外送到得獎粉絲家，引起社群熱烈討論，吸引近3000人參加。另外，他們還為所有30家精選餐廳夥伴提供企業方案優惠，今年12月31日前使用企業帳號租借騎乘車輛，都有每趟8折優惠，協助餐廳夥伴於疫情期間完成每日外送服務。
至於iRent也透露，今年在疫情影響下，出門頻率減少連帶移動需求也大幅降低，對業績確實造成很大影響；在疫情影響逐漸降溫後，用車需求回升，將推出如全新訂閱制等優惠方案，提供民眾更實惠的租車選擇。