秋冬騎上單車深度走訪嘉南正好 體驗蒜頭糖廠、蘭潭之美
近年來國內單車風氣盛行，騎上車說走就走的快意，讓有越來越多人投入單車旅遊的行列。今年是觀光局訂定的「自行車旅遊年」，各地縣市政府積極拓展與維護自行車道，希望透過騎車旅遊，帶領民眾深入各地體驗道地風土民情。南台灣氣候四季宜人，鄉村慢活愜意，最適合在秋冬季節來趟單車之旅，該怎麼玩才PRO，《NOWnews今日新聞》記者實際走訪，帶領讀者體驗嘉南地區自行車深度旅遊，一起出發吧。
記者劉雅文／嘉義報導
2021-11-26 09:00:00｜2021-11-26 09:10:54
這次我們跟著國內自行車大廠捷安特旗下的捷安特旅行社，體驗完整的自行車嘉南深度旅遊套裝行程。從嘉義高鐵站出發後，騎上車沿著公路先一路往「蒜頭糖廠」的方向前進，沿途除了熱情的艷陽作伴外，還有整齊的林道隨行，短短30分鐘的車程即可抵達糖廠。
蒜頭糖廠創立於1906年，從1910年11月開始製糖，1911年更興建附設酒精工場，過去因爲生產效能高，有「明治寶庫」的稱號，也是全台製糖工場中，壓榨能力排名第四的製糖工場。來到這裡，除了一定要品嚐道地枝仔冰以外，最重要的是能體驗傳統運甘蔗的「五分車」，來趟深度歷史文化導覽。
這個傳統的運甘蔗五分車，又稱窄軌火車，寬度只有高鐵的一半，所以被稱為「五分車」，是過去佃農們載運甘蔗的重要交通工具，沿途導覽人員會一邊解說，一邊帶民眾參觀過去糖廠、煤車、運糖車等原始風貌，讓人彷彿走入日治時期，一窺當時的糖廠風光。
結束了糖廠導覽後，繼續上路，沿著自行車道可以穿到故宮南院。故宮南院以蒐藏、研究、教育、展示亞洲藝術品與相關文物為定位，院區戶外設有人工湖和遊憩設施，行經此處不僅可以稍做休息補充，還可以跟壯麗湖景合影。
接著下一站，將往嘉油鐵馬道的方向移動，嘉油鐵馬道全長3500公尺，利用閒置中油舊鐵道修築，將自行車道及人行道修築一起成美麗的綠色隧道，迎著微風騎乘起來相當舒服。
緊接著繼續踩動踏板，專業領騎將隊伍帶往位於嘉義市東北郊山仔頂附近的蘭潭，相傳西元1620年荷據時代，荷蘭人在八掌溪的支流鹿寮溪築壩，到了日治時代，日本人又築壩把蘭潭作為自來水廠的儲水池，蘭潭潭水清澈見底，四面岡陵起伏，山光水色，甚至到了晚上，月夜朦朧、如詩如畫，這裡的「蘭潭泛月」還被列為嘉義八景之一。
騎一整天也累了，晚上還可以到騎士團一致推薦的「一統土產羊肉爐」大啖羊肉全餐，從肉筋、頭肉到羊雜一應俱全，帶著一點運動後的痠痛感，大口喝上一碗濃厚的羊肉湯，再配上店家用蒜頭提味的特製麵線，真的是不虛此行。