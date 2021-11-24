美軍最新在台人數、軍種曝！外媒：拜登政府再次增兵

近期美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌引述五角大廈的最新資料，指出美國政府過去幾個月來駐台軍人數量逐漸增加，自總統蔡英文10月證實有美軍在台協訓以來，在台美軍人數從2018年的10人增至今年初的32人，而最新數字則顯示目前有近40人協助我軍訓練，可能代表拜登政府認為「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策無法有效替台海情勢降溫。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-24 16:30:13
美國權威雜誌《外交政策》18日引述五角大廈「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center）說法，指出目前拜登政府部署在台人數又有增加，該中心6月追蹤數據為，共有30名現役美軍在台，包括23名陸戰隊官兵。最新數據則進一步增加到了39人，包括29名陸戰隊、5名空軍、3名海軍及2名陸軍士兵。
報導指出，美國在台軍事行動增兵數量雖小，但增幅明顯幾乎達到去年的兩倍。歐巴馬執政末期和川普執政初期，在台美軍約為10人，至川普卸任前數字又翻了一倍，這代表白宮對台海情勢的擔憂有所增加。部分軍事官員與共和黨人士認為，中國檯面上尚未做出侵台決定，但持續增加軍力是無形削弱台灣防禦，美國戰略模糊政策未必明智。
《外交政策》指出，習近平在六中全會後掌握核心地位，加上美國在台海一貫維持「戰略模糊」政策，導致地區緊張情勢升溫。過去這兩年前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）大力說服下，美軍也開始發揮積極作用，訓練國軍進行陸上武裝抵抗，幫助台灣做好中國解放軍兩棲攻擊的準備。這也和過去幾十年來，美軍僅低調協助訓練台灣軍方根據《台灣關係法》購置美國武器系統，所代表意義有所不同。
此外，根據美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）17日發布的報告亦指出，過去一年來中國在台灣海峽、東海、南海的軍事威脅逐漸擴張，委員會呼籲，美國國會應提供更多軍事協助，優先交付武器系統，以抵禦中國可能的攻擊。