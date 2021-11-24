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洪申翰談台灣符淨零碳排趨勢　蔡英文盼社會一起具體討論

▲蔡英文表示，希望台灣對於淨零排放的目標比較具體的路徑圖，可以及早提出。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文表示，希望台灣對於淨零排放的目標比較具體的路徑圖，可以及早提出。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-24 16:34:15｜2021-11-24 16:37:39

民進黨今（24）日召開中常會，會中邀請黨籍立委洪申翰針對COP26（第26屆聯合國氣候變化大會）國際談判成果進行報告，洪申翰觀察，多國對台灣未來再生能源發展，尤其離岸風電、海洋能、地熱都表達高度期待和好奇。此外，台灣應留意未來國際經貿聯盟與談判議程中，氣候治理重要性提升的趨勢，例如移除化石燃料補貼。

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▲民進黨立委洪申翰強調沒有騙王婉諭的選票，原本黨團就安排他當第二順位的召委，當抽籤排擠掉席次時，第二順位的召委就要讓出位子給第一順位召委。（圖／翻攝自洪申翰臉書）
▲民進黨立委洪申翰表示，台灣可以加強在對太平洋友邦國家，在面對氣候變遷議題的合作，並且可以提供在技術及資金上的協助。（圖／翻攝自洪申翰臉書）
洪申翰也建議，台灣可以加強在對太平洋友邦國家，在面對氣候變遷議題的合作，並且可以提供在技術及資金上的協助。他也強調，台灣正在發展再生能源，並且在能源轉型的路徑上，以增加天然氣發電的方式，作為淨零轉型的橋接能源，逐步降低燃煤發電的佔比，也符合目前國際淨零碳排的發展趨勢。

蔡英文聽完洪申翰報告後表示，有機會親身去觀察國際對於相關議題的討論，同時也代表台灣發表我國的立場與作法，這些都是非常好的事情，可以讓台灣在氣候變遷的相關議題上能有發聲的機會，讓世界可以看到我們所做的努力，同時也讓國內知道全世界在面臨氣候變遷的議題上集體努力的方向，跟未來台灣必須要做的相關努力方向。

蔡英文說，希望台灣對於淨零排放的目標比較具體的路徑圖，可以及早提出，因為近來外界對於這個事情的呼籲越來越多，大家也都想知道我國除了表達意願之外，實際政策的規劃是什麼，至少要拿出一個草案，讓社會大眾一起來討論。

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