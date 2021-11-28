昔戴7億王冠入豪門　崔貞允告別10年婚曝「喪偶式」育兒

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就在2010年時，當時紅遍半邊天的崔貞允與妹妹在烤肉店用餐，因緣際會之下結識了男團Eagle Five的富二代成員尹泰俊。雖然當時兩人全程零交流，但尹泰俊對崔貞允一見鍾情，並且持續不懈地對崔貞允展開追求，打動了崔貞允的心。2011年12月，這對相差四歲的螢幕情侶結婚，婚禮奢華無比，據傳崔貞允當時還戴上價值7億的王冠出場，這場婚禮也紛紛被媒體冠上「世紀婚禮」。
崔貞允即尹泰俊兩人婚禮轟動社會，受到萬人矚目的原因，主要是因為尹泰俊是韓國衣戀集團副會長樸聖敬長子，他的親舅舅是衣戀集團會長樸聖洙，尹泰俊自己也有成立公司。據悉，衣戀集團是韓國著名時尚品牌，旗下擁有包括餐飲、飯店、娛樂、百貨等超過200多個品牌，年營業額為3000億韓元，市值超過3兆元。
不過結婚之後，崔貞允並沒有放棄演藝事業，《加油！金先生》、《我們能相愛嗎》以及《清潭洞醜聞》（又譯：上流緋聞）等多部韓劇，持續在演藝圈發光發熱。其中崔貞允在2015年出演的《清潭洞醜聞》中，飾演一名清潭洞的兒媳婦殷賢秀，嫁給富二代，與崔貞允的現實生活不謀而合，讓她也被冠上了「清潭洞兒媳」的稱號。不過崔貞允當時表示，自己不是很清楚婆家的經營事業，但感謝婆家的人給她非常自由的生活空間，更從未逼夫妻倆要盡快懷孕生子，和老公感情也像熱戀時一般甜蜜，羨煞不少演藝圈女明星。
但兩人在2016年生下了女兒之後，為了親自照顧愛女，崔貞允幾乎放棄了一切工作，每天早上7點忙到晚上11點，基本上是告別了演藝圈。但尹泰俊是個不折不扣的事業狂，無法體會崔貞允育兒的辛苦，不但不會為其提供幫助，總是以「又不是只有你一個人在養孩子」為由來打發。崔貞允2020年時曾經在綜藝節目《最普通家庭》時，間接透露自己的婚姻從一開始就是喪偶式婚姻。因為丈夫的事業非常忙碌，所以是自己一個人把女兒拉拔長大，從早到晚照顧孩子的一切事情，屬於「喪偶式育兒」。
除了育兒問題無法取得共識，2017年時，尹泰俊因操縱股票被判處1年6個月有期徒刑，緩刑3年，並處罰款5億韓元和附加費用4億1800多萬韓元。當時崔貞允還將的社群平台活動都切換到了私密狀態，聯繫被完全封鎖。直至尹泰俊緩刑期結束之後，崔貞允才恢復了自己的社群活動。
不過隨著育兒壓力的不斷累積，婚姻生活也出現了裂痕。今年10月7日，崔貞允透過經紀公司對外宣布離婚一事。公司稱目前崔貞允已經在和老公尹泰俊辦理離婚手續。離婚原因由於是藝人的私生活，他們也不得而知。雖然崔貞允曾在社群平台表示自己是「我是一位擁有25年經歷的女演員，也是一位媽媽，還沒離婚」，但她很快刪除離婚的部分，只留下演員和母親的身份。雖然目前離婚訴訟仍在進行當中，但是崔貞允近日在節目上透露「女兒仍在等待父親」，並坦言「做出離婚決定並不容易」。
不過相當巧合的是，今年4月崔貞允復出演藝圈，在首部接到的韓劇《Amor Fati－現在去愛吧》中飾演的就是一位丈夫外遇後更患上癌症的前財閥兒媳，在戲劇播出時，崔貞允還發文稱離婚快樂！讓不少網友猜測是不是其實是離婚預告。不論崔貞允在撕掉「清潭洞兒媳」的標籤、告別喪偶式婚姻之後，再度走到螢幕前，展現出優雅自信的一面。