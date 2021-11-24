10年前偷拍大S婚禮挨轟　290億總裁看熱鬧被虧「吐怨氣」

大S、汪小菲22日宣布離婚，讓外界一陣譁然，當年海南島千萬豪華婚禮仍歷歷在目，身家290億元的搜狐CEO張朝陽當時受邀參加大汪喜宴，不顧新人低調意願，拿手機在「搜狐」平台直播這場眾星雲集的婚禮，還限會員觀看，想要海撈一筆，氣得大S揚言提告，如今愛侶分道揚鑣，張朝陽也在第一時間轉發新聞，表示「OK，知道了」，被網友打趣說「終於吐了口怨氣」。





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▲張朝陽當時直播大汪婚禮，把大S氣到揚言提告。（圖／張朝陽微博）

大S當年舉行海島婚禮，事前保密到家，不只親友團、明星們都三緘其口，連台灣媒體都不能入內採訪，結果以男方嘉賓身分受邀的張朝陽，拿手機捕捉現場畫面，當作自家的獨家新聞曝光，事後還辯稱不知此規定，讓大S氣炸，一度傳出張朝陽和汪小菲為此事成了仇人。





在大汪確定離婚後，許多粉絲主動通知張朝陽，要他一起看好戲，還戲稱「老闆再搞個離婚直播吧？有始有終，當年結婚直播也很給力的。」但他低調說：「我當年做得不對，早就道過歉了」，沒有火上加油。





▲大S當年並不想辦婚禮，因為張蘭堅持才在海南島宴客。（圖／汪小菲微博）

據悉，其實大S當年並不想舉辦婚禮，但婆婆張蘭堅持娶媳婦就該風光招待親友，沒有關起門慶祝的道理，結果當天陰雲密布，海邊風又大，婚紗不聽使喚，現場狀況百出，張蘭在婚禮上戴起墨鏡，上台打爵士鼓，Ella不小心把魔術師劉謙推進泳池裡，撲克牌全都飄散在水面上，被網友封為「史上最凌亂婚禮」，難怪大S事後講到婚禮仍有怨氣。



