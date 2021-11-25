COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

金馬58／男妓、台客還有街友　網友一面倒壓他奪影帝

▲準金馬影帝柯震東（左圖起）、吳鎮宇、張震、鄭人碩、邱澤。（圖／金馬執委會）
▲準金馬影帝柯震東（左圖起）、吳鎮宇、張震、鄭人碩、邱澤。（圖／金馬執委會）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-25 07:30:00

第58屆金馬獎將在本周六（27日）頒獎，今年最佳男主角項目競爭一樣激烈，有二度入圍的邱澤、柯震東，第一次叩關的鄭人碩，還有硬底子的張震，以及拿過影帝的港星吳鎮宇，究竟誰會出線，《NOWnews今日新聞》舉辦民調預測活動，結果出爐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拿下第三名的是鄭人碩，他以《角頭》系列前傳《角頭－浪流連》角逐，早在《角頭2：王者再起》鄭人碩能放能收的演技就獲得肯定，提名當年金馬男配角獎，這次在《浪流連》的戲份躍升男一，不管是和兄弟相處還是求愛，刻意揣摩「阿慶」年輕時的心境思維和價值觀，感染力極強。

▲鄭人碩首次提名金馬影帝。（圖／金馬執委會）
▲鄭人碩首次提名金馬影帝。（圖／金馬執委會）
第二名為張震，已是金馬入圍常客的他，始終與獎項擦身，本屆憑《緝魂》再次挑戰影帝，來勢洶洶，為演出一名癌末檢察官，張震剃光頭，花3個月減重12公斤，就為了貼近角色心境，片中他大多躺在病床上或坐輪椅，紙片人身材，孱弱的氣音相當震撼，並僅以臉部表情，特別是眼神演戲，難度不小。

▲張震第四次挑戰金馬影帝。（圖／金馬執委會）
▲張震第四次挑戰影帝獎項。（圖／金馬執委會）
邱澤以84.27%壓倒性票數奪冠，他在《當男人戀愛時》演活外表粗野、內心細膩的台客「阿成」，真性情表現觸動觀者笑點和淚腺，是所有入圍者裡最有觀眾緣的角色，邱澤掏心的表演已拿下台北電影獎影帝，能否挾著氣勢，於被譽為「死亡之組」的金馬影帝之戰勝出，唯有看評審買不買單。

▲邱澤最受民意支持拿下金馬男主角。（圖／金馬執委會）
▲金馬男主角預測，邱澤最受民意支持。（圖／金馬執委會）
▲吳鎮宇21年前拿過一座金馬男主角，今年再以《濁水漂流》街友角色獲提名。（圖／金馬執委會）
▲吳鎮宇21年前拿過一座金馬男主角，今年再以《濁水漂流》街友角色獲提名。（圖／金馬執委會）
▲柯震東隔5年以《金錢男孩MONEYBOYS》男妓角色入圍。（圖／金馬執委會）
▲柯震東隔5年以《金錢男孩MONEYBOYS》男妓角色入圍。（圖／金馬執委會）
完整民調結果點此

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀