金馬58／男妓、台客還有街友 網友一面倒壓他奪影帝
第58屆金馬獎將在本周六（27日）頒獎，今年最佳男主角項目競爭一樣激烈，有二度入圍的邱澤、柯震東，第一次叩關的鄭人碩，還有硬底子的張震，以及拿過影帝的港星吳鎮宇，究竟誰會出線，《NOWnews今日新聞》舉辦民調預測活動，結果出爐。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-25 07:30:00
拿下第三名的是鄭人碩，他以《角頭》系列前傳《角頭－浪流連》角逐，早在《角頭2：王者再起》鄭人碩能放能收的演技就獲得肯定，提名當年金馬男配角獎，這次在《浪流連》的戲份躍升男一，不管是和兄弟相處還是求愛，刻意揣摩「阿慶」年輕時的心境思維和價值觀，感染力極強。
第二名為張震，已是金馬入圍常客的他，始終與獎項擦身，本屆憑《緝魂》再次挑戰影帝，來勢洶洶，為演出一名癌末檢察官，張震剃光頭，花3個月減重12公斤，就為了貼近角色心境，片中他大多躺在病床上或坐輪椅，紙片人身材，孱弱的氣音相當震撼，並僅以臉部表情，特別是眼神演戲，難度不小。
邱澤以84.27%壓倒性票數奪冠，他在《當男人戀愛時》演活外表粗野、內心細膩的台客「阿成」，真性情表現觸動觀者笑點和淚腺，是所有入圍者裡最有觀眾緣的角色，邱澤掏心的表演已拿下台北電影獎影帝，能否挾著氣勢，於被譽為「死亡之組」的金馬影帝之戰勝出，唯有看評審買不買單。
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