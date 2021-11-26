巷仔內／延續蔡英文外交路線　賴清德、鄭文燦著眼2024

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賴清德本月7日突在臉書發佈與外籍人士到至善釣蝦場的照片，更說「好東西要和好朋友分享，很開心能和一群台灣的好朋友，在釣蝦等待、專注、上鉤及分享辦桌美食的過程中，一起體驗台灣文化的豐沛脈動」。
定睛一看，與賴清德一同釣蝦的一行人，包括美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、 日本台灣交流協會代表泉裕泰伉儷、澳洲駐台辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）伉儷、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等人，集結了「QUAD」（四方安全對話）＋「AUKUS」（三方安全聯盟）
等「美日印澳＋不列顛」的盟友組合，也是繼日前邀請駐外大使們爬阿里山後，再次大秀外交肌肉。
同樣被視為2024總統人選的鄭文燦也沒閒著，本月6日其帶著桃園市府團隊與美國在台協會處長孫曉雅等成員，在桃園棒球場進行壘球友誼賽；19日再邀請26國駐台大使、代表參訪大潭電廠、踏查草漯沙丘，新屋范姜祖堂導覽，晚間更於古厝前埕辦桌享用在地食材佳餚，再伴隨桃園在地交響管樂團演奏的四季紅、望春風等台灣傳統民謠，過往並非觀光熱點的桃園，人文美景與自然風光都讓駐外交使節印象深刻。
賴清德與鄭文燦的行程可以證明，蔡英文執政以來外交有諸多實質上的突破，所以2人持續深耕，盼在外交議題上取得話語權，延續蔡英文路線；而現在眼前還有公投、2022地方選舉，離2024還有時間，2人的良性較勁，實可算是「台灣的福氣」，也證明了台灣確實漸漸脫離過去黨國政治、馬政府執政所設下的「大中華框架」，正一步步走向世界。
綠營人士則表示，賴清德是副總統，透過政府單位接觸外交議題，又或受邀出席外交場合機會相較鄭文燦來得多，除了公開行程以看棒球、爬山、釣蝦等方式讓人印象深刻，賴在螢光幕外也多所耕耘，持續累積問鼎大位的底氣；而鄭文燦是桃園市長，除了從城市外交著手，也持續拓展自身外交關係，若桃園市長成功交棒同黨候選人，其絕對也可能成為大黑馬。
該人士強調，過去國民黨執政，台灣單方面依賴中國，限縮了國際空間，但顯然如此「過時」的做法，已無法讓多數國人買單，這也讓一向與美、日關係良好的民進黨有「先天優勢」，再加上賴清德、鄭文燦也積極「後天造化」，這對台灣的國際地位與能見度來說絕對是好事。未來無論誰當家，台灣都一定要持續在主流的民主同盟體系中，而非再走回單壓中國的老路。