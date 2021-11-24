客庄節慶中華郵政公司發行郵票　見證客庄文化歷史傳承

中華郵政公司為介紹臺灣客庄民俗慶典活動，邀請民眾感受客庄人文風情，特以苗栗 𪹚 龍 、六堆祈福尖炮城、臺中東勢新丁粄節及國姓搶成功等客庄節慶為題材，於 24 日發行「客庄節慶郵票」 1 套 4 枚，並於上午 10 時 30 分在客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區舉辦郵票發行典禮，象徵客庄文化歷史傳承。

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▲圖說：中華郵政公司發行「客庄節慶郵票」由董事長吳宏謀主持，行政院南區聯合服務中心副執行長陳文亮、客家委員會客家文化發展中心主任何金樑、立委鍾佳濱等多位貴賓共同與會為郵票揭幕。(記者黃正忠攝)。（圖／記者黃正忠攝, 2021.11.24）

活動由活潑可愛的幼兒園客家民謠歌舞表演展開序幕，中華郵政公司董事長吳宏謀主持，行政院南區聯合服務中心副執行長陳文亮、客家委員會客家文化發展中心主任何金樑、立委鍾佳濱等多位貴賓共同與會為郵票揭幕。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，灣的客家庄有許多具文化歷史傳承的節慶活動，客家委員會自 2009 年起與各地方政府、鄉鎮市公所、民間團體合作舉辦「客庄 12 大節慶」，逐年選出具有地方特色的客家代表節慶，除了具深厚文史意涵之傳統客庄節慶外，也納入以在地文化創新詮釋之客庄節慶，期盼以多元主題的文化產業活動，讓大家認識豐富完整的客家風情。

為饗郵迷，屏東郵局也於上午 9 時至下午 1 時，在活動會場設置臨時郵局，提供銷蓋臨時郵局戳服務，並銷售相關集郵票商品及限量發行典禮紀念卡，服務用郵民眾。

▲中華郵政公司發行「客庄節慶郵票」1套4枚，特以苗栗𪹚龍、六堆祈福尖炮城、臺中東勢新丁粄節及國姓搶成功等客庄節慶為題材。（圖／記者黃正忠攝, 2021.11.24）