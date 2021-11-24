客庄節慶中華郵政公司發行郵票 見證客庄文化歷史傳承
中華郵政公司為介紹臺灣客庄民俗慶典活動，邀請民眾感受客庄人文風情，特以苗栗𪹚龍、六堆祈福尖炮城、臺中東勢新丁粄節及國姓搶成功等客庄節慶為題材，於24日發行「客庄節慶郵票」1套4枚，並於上午10時30分在客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區舉辦郵票發行典禮，象徵客庄文化歷史傳承。
記者黃正忠／屏東報導
2021-11-24 20:00:00
活動由活潑可愛的幼兒園客家民謠歌舞表演展開序幕，中華郵政公司董事長吳宏謀主持，行政院南區聯合服務中心副執行長陳文亮、客家委員會客家文化發展中心主任何金樑、立委鍾佳濱等多位貴賓共同與會為郵票揭幕。
中華郵政公司董事長吳宏謀表示，灣的客家庄有許多具文化歷史傳承的節慶活動，客家委員會自 2009 年起與各地方政府、鄉鎮市公所、民間團體合作舉辦「客庄12大節慶」，逐年選出具有地方特色的客家代表節慶，除了具深厚文史意涵之傳統客庄節慶外，也納入以在地文化創新詮釋之客庄節慶，期盼以多元主題的文化產業活動，讓大家認識豐富完整的客家風情。
為饗郵迷，屏東郵局也於上午9時至下午1時，在活動會場設置臨時郵局，提供銷蓋臨時郵局戳服務，並銷售相關集郵票商品及限量發行典禮紀念卡，服務用郵民眾。
屏東郵局局長陳麗美表示， 集郵係怡情且益智的休閒活動，從郵票圖案中，可以瞭解人文歷史及自然風光，屏東郵局配合郵票發行，發行典禮並設有紀念戳區、臨時郵局區，服務郵迷，讓社會大眾踴躍到場觀禮。