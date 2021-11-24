COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

電商搶黑五商機！電競筆電狂降破萬　滿額還抽iPhone13

▲PChome 24h購物祭出「超強黑五」下殺17折起！公布「黑五必敗TOP5」挑戰市場最低折扣。（圖／PChome 24h購物提供）
▲PChome 24h購物祭出「超強黑五」下殺17折起！公布「黑五必敗TOP5」挑戰市場最低折扣。（圖／PChome 24h購物提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-24 17:20:57｜2021-11-24 17:24:33

雙11過後全台購物熱度不減，本週強勢迎來「黑五購物節」，除了實體通路殺很大以外，電商也不放過商機，紛紛祭出折扣戰搶客！PChome 24h購物即日起至29日推出「超強黑五」促銷，集結眾多美國品牌及黑五話題商品，限時一週全站下殺1.7折起、千大品牌享超高回饋，29日前天天11至15時限時特賣、全站單筆消費滿555元以上登記抽500％P幣回饋、品牌旗艦館聯合鉅獻「最低3折起」等優惠。蝦皮購物則是推出「11.25商城狂購節」，祭出3C家電全面下殺5折起，滿額再抽iPhone13、Apple watch等超級豪禮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
PChome限時一週全站下殺17折起　15.6吋電競筆電狂降破萬元

搶搭黑色星期五美國購物節熱潮，PChome 24h購物集結眾多美國品牌及黑五特搜話題商品，再激消費者搶購熱潮。業者進一步公布「黑五必敗TOP5」，依序為：Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電狂降破萬元、美國漢美馳液晶數位氣炸鍋特價只要1599元、Marshall Acton II 藍牙喇叭指定品回饋高達20％、AVEDA全館指定品下殺最低63折、DOCTOR AIR 3D眼部按摩器於26日黑五當天限時四小時售價砍半，送禮自用兩相宜。

另外，PChome 24h購物也順勢推出「黑色專區」，包括獨家現貨開賣AVITA MAGUS 14 筆電限時瘋搶價8599元、還有美國iRobot Roomba e5掃地機+Braava Jet 240擦地機組合限時價1萬2900元等瘋狂特惠；黑五當天小米液晶顯示器50型至65型激殺13999元起，且Apple 、小米、POCO三大品牌更於當天14至17時限時三小時，加碼消費滿1元再送5％P幣。

喜愛黑色系穿搭的消費者有福了，眾多運動品牌聯合打造「BLACK FRIDAY SUPER SALE」活動，NIKE、ADIDAS、Converse、PUMA等運動用品最低5折起，更推坑消費者居家保暖必備──Dyson Purifier Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機（HP07）特價2萬3900元、INTERCENTRAL暖房照護機6.1折等，高CP值錯過等明年、剁手趁現在！

▲黑色星期五強勢來襲！蝦皮購物舉辦「11.25商城狂購節」，祭出3C家電下殺5折。（圖／蝦皮購物提供）
▲黑色星期五強勢來襲！蝦皮購物舉辦「11.25商城狂購節」，祭出3C家電下殺5折。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物3C家電全面下殺5折起　滿額再抽iPhone13等豪禮

蝦皮購物則推出「11.25商城狂購節」，大打3C家電全面下殺5折起，滿額再抽iPhone13、Apple watch等超級豪禮的最殺優惠！此外，加碼推出四重優惠，包含「商城499元宅配免運」、「商城85折券」、「精選夯品整點25折瘋搶」、「蝦幣25倍回饋」。另一方面，蝦皮商城不僅攜手百家品牌旗艦店推出宅配免運，更為民眾獻上明星商品整點下殺2.5折優惠。

而蝦皮「黑色星期五3C家電領券9.2折」活動，將從週五到下週二（11/26~11/30）這段期間，每天0點撒券，消費滿2000元即享92折，最高現折2000元；其中，ACER宏碁Swift 1 14吋輕薄筆電現折超過6000元、Dyson Supersonic吹風機下殺1.5萬元有找，realme GT Neo2 5G只要1萬1990元。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀