電商搶黑五商機！電競筆電狂降破萬　滿額還抽iPhone13

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搶搭黑色星期五美國購物節熱潮，PChome 24h購物集結眾多美國品牌及黑五特搜話題商品，再激消費者搶購熱潮。業者進一步公布「黑五必敗TOP5」，依序為：Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電狂降破萬元、美國漢美馳液晶數位氣炸鍋特價只要1599元、Marshall Acton II 藍牙喇叭指定品回饋高達20％、AVEDA全館指定品下殺最低63折、DOCTOR AIR 3D眼部按摩器於26日黑五當天限時四小時售價砍半，送禮自用兩相宜。
另外，PChome 24h購物也順勢推出「黑色專區」，包括獨家現貨開賣AVITA MAGUS 14 筆電限時瘋搶價8599元、還有美國iRobot Roomba e5掃地機+Braava Jet 240擦地機組合限時價1萬2900元等瘋狂特惠；黑五當天小米液晶顯示器50型至65型激殺13999元起，且Apple 、小米、POCO三大品牌更於當天14至17時限時三小時，加碼消費滿1元再送5％P幣。
喜愛黑色系穿搭的消費者有福了，眾多運動品牌聯合打造「BLACK FRIDAY SUPER SALE」活動，NIKE、ADIDAS、Converse、PUMA等運動用品最低5折起，更推坑消費者居家保暖必備──Dyson Purifier Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機（HP07）特價2萬3900元、INTERCENTRAL暖房照護機6.1折等，高CP值錯過等明年、剁手趁現在！
蝦皮購物3C家電全面下殺5折起 滿額再抽iPhone13等豪禮
蝦皮購物則推出「11.25商城狂購節」，大打3C家電全面下殺5折起，滿額再抽iPhone13、Apple watch等超級豪禮的最殺優惠！此外，加碼推出四重優惠，包含「商城499元宅配免運」、「商城85折券」、「精選夯品整點25折瘋搶」、「蝦幣25倍回饋」。另一方面，蝦皮商城不僅攜手百家品牌旗艦店推出宅配免運，更為民眾獻上明星商品整點下殺2.5折優惠。
而蝦皮「黑色星期五3C家電領券9.2折」活動，將從週五到下週二（11/26~11/30）這段期間，每天0點撒券，消費滿2000元即享92折，最高現折2000元；其中，ACER宏碁Swift 1 14吋輕薄筆電現折超過6000元、Dyson Supersonic吹風機下殺1.5萬元有找，realme GT Neo2 5G只要1萬1990元。