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宇宙人阿奎新婚幸福滿溢　遭蘇慧倫吐槽「半年後再說」

▲ 家家（左起）、魏嘉瑩、鼓鼓、蕭秉治、宇宙人一起現身公益演唱會練團。（圖／記者葉政勳攝, 2021.11.24）
▲ 家家（左起）、魏嘉瑩、鼓鼓、蕭秉治、宇宙人一起現身公益演唱會練團。（圖／記者葉政勳攝, 2021.11.24）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-24 19:32:26

宇宙人、家家、小魏魏嘉瑩即將在11月27日於大安森林公園露天音樂台舉辦「謝謝你做好事We Together」演唱會，今（24）日他們難得齊聚練團，率先公開合唱驚喜歌曲，正是五月天經典歌曲《天使》，希望歌迷當天跟著他們一起大聲合唱，感謝在疫情期間醫護、警消無私的奉獻，以及每一位站上第一線支援的民眾勞心勞力的付出。值得注意的是，這是宇宙人阿奎婚後首度現身，他也開心分享新婚生活。

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雖然同為公司藝人，但平常各自忙碌的他們，聚在一起實屬難得，為了能帶來精彩演出，各各使出渾身解數，又是帶band、又是帶舞者賣力演出，表面上看似「打探敵情」，私下其實是一片和樂，還追星圓夢，工作人員爆料宇宙人小玉日前看到蘇慧倫練團，害羞地躲在一旁偷看女神，不敢上前打招呼，小玉笑說：「很喜歡慧倫姐，一直沒機會見到本人，沒想到『做好事有好報』，能看到本人還和她同台。」

▲ 宇宙人、鼓鼓、蘇慧倫、家家、魏嘉瑩一起現身公益演唱會練團。（圖／相信音樂提供）
▲ 宇宙人小玉（後排右四）是蘇慧倫（前排右一）的粉絲。（圖／相信音樂提供）
宇宙人阿奎日前宣布結婚喜訊，談到新婚生活，阿奎害羞表示：「結婚真的滿不錯的。」更直言結婚的好處，「寒流來比較不會冷。」開心之前溢於言表，不過卻遭身旁的蘇慧倫吐槽：「等半年後再來說？」

▲ 宇宙人、鼓鼓、蘇慧倫、家家、魏嘉瑩一起現身公益演唱會練團。（圖／記者葉政勳攝, 2021.11.24）
▲ 宇宙人阿奎（後排黃衣）談新婚心情。（圖／記者葉政勳攝, 2021.11.24）

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