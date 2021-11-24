宇宙人阿奎新婚幸福滿溢 遭蘇慧倫吐槽「半年後再說」
宇宙人、家家、小魏魏嘉瑩即將在11月27日於大安森林公園露天音樂台舉辦「謝謝你做好事We Together」演唱會，今（24）日他們難得齊聚練團，率先公開合唱驚喜歌曲，正是五月天經典歌曲《天使》，希望歌迷當天跟著他們一起大聲合唱，感謝在疫情期間醫護、警消無私的奉獻，以及每一位站上第一線支援的民眾勞心勞力的付出。值得注意的是，這是宇宙人阿奎婚後首度現身，他也開心分享新婚生活。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-24 19:32:26
雖然同為公司藝人，但平常各自忙碌的他們，聚在一起實屬難得，為了能帶來精彩演出，各各使出渾身解數，又是帶band、又是帶舞者賣力演出，表面上看似「打探敵情」，私下其實是一片和樂，還追星圓夢，工作人員爆料宇宙人小玉日前看到蘇慧倫練團，害羞地躲在一旁偷看女神，不敢上前打招呼，小玉笑說：「很喜歡慧倫姐，一直沒機會見到本人，沒想到『做好事有好報』，能看到本人還和她同台。」
宇宙人阿奎日前宣布結婚喜訊，談到新婚生活，阿奎害羞表示：「結婚真的滿不錯的。」更直言結婚的好處，「寒流來比較不會冷。」開心之前溢於言表，不過卻遭身旁的蘇慧倫吐槽：「等半年後再來說？」