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防疫不該有破口！民團籲中央讓失聯移工打疫苗

▲台灣一劑疫苗接種率近8成，但在台灣的無證人口包括失聯移工目前卻尚不能施打疫苗，被排除在防疫網之外。（示意圖／shutterstock）
▲台灣一劑疫苗接種率近8成，但在台灣的無證人口包括失聯移工目前卻尚不能施打疫苗，被排除在防疫網之外。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-24 18:22:55

《四方報》報導，台灣一劑疫苗接種率近8成，但在台灣的無證人口包括失聯移工目前卻尚不能施打疫苗，被排除在防疫網之外。人口販運防制聯盟呼籲，指揮中心應基於防疫及人道考量開放行方不明移工施打疫苗，落實「防疫一體，不分彼此」 的理念並展現台灣在人權保障上應有的風範。

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聯盟指出，COVID-19的影響，不分本國人或外國人、不分合法或非法居留。 可以肯定的是施打疫苗者個人受感染的風險將大幅下降，若不幸感染也是輕症，再傳染給其他人的機率會降低，因此疫苗應普遍施打於國內每一個人身上。在台灣疫情最緊急的時候，日本、立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭、美國等國家都慷慨捐贈疫苗；迄今，若不能一視同仁的對境內外國人慷慨援助，實在有損台灣的人情風景，排除非法居留者施打疫苗的利益，絕對不是台灣自詡民主國家要積極參與國際社會的風範。

統計至今年9月底為止，未經查獲的行方不明移工有53,692人，儘管在逾期或非法居留後自首願意離境，自去年國際疫情嚴峻日起，國際航班受限亦尚難以如願出境。聯盟指出，疫情使得他們留滯於台灣，出入不得，是國人需要認知的事實。同理面對這群人們的困境，才是補上防疫破口的最後一塊拼圖，聯盟因此呼籲，外國人施打疫苗的政策，莫以是否合法居留為條件。

此外，政府除開放行方不明移工施打疫苗，也要承諾不利用這項政策作為釣魚查緝的手段， 同時要建立接種後不良反應的通報與救援機制，以完善整體政策措施。 同時礙於行方不明移工手中不一定持有舊時的居留證或健保卡，應擬定施打時不需出示證件的替代措施，以利於政策落實。移民署、警察也切莫在疫苗施打地點周遭進行查緝作業，行方不明犯規但不犯罪，以施打疫苗為誘因，施以釣魚查緝手段，是不符比例原則的執法行為，尤其防疫關乎全體人民的生命安全， 其重要性遠大於執法單位的業績。

截至11月17日為止，未含括合法居留移工690,025人、合法留滯境內之外國人、逾期居留與行方不明移工等身分者，第一劑疫苗的接種率達76.58%；第二劑僅達43.69%，若將這些境內外國人的人數統計進去，疫苗的接種率將令國人無法放心。聯盟指出，在防疫的作業上，指揮中心忽略了社會邊緣族群的需求，在疫情嚴峻時迫於無奈而延後處理；迄今疫情已經舒緩，若還不積極面對則難辭其咎。

聯盟表示，「我們不能將全體國人的生命安全保證建立在無視行方不明移工存在的消極態度上」，「防疫一體，不分彼此」 不應該只是疫情嚴峻期間的政治口號，要持續落實，持續擴大影響的層面與對象，呼籲指揮中心開放失聯移工施打疫苗。

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