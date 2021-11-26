單車達人推薦嘉南新秘境！網美必去打卡點 嚐彈牙薑黃雞
近年來國內興起單車旅遊風氣，越來越多的鐵馬騎士，靠著一圈圈的踩踏，親自探索台灣各個角落的美，捷安特旅行社也為此規劃各種深度旅遊行程。在這趟嘉南之旅中，有許多秘境景點，或許過去並沒有特別受人關注，《NOWnews今日新聞》記者替大家開箱，真正專業騎士會安排的優質行程，一起一探究竟。
記者劉雅文／台南報導
2021-11-26 09:08:21｜2021-11-26 09:12:42
走訪的第三天，這天的第一站來到位於台南山上區的水道博物館，座落於大片花園中，有古蹟建築還有歷史文化介紹，1897年臺灣總督府衛生工程顧問威廉巴爾頓(W.K. Burton) 與其學生兼助手濱野彌四郎進行台南地區的水源、水質的調查，於1912年開始建設台南水道，提供台南市區民生用水，滿是自來水系統的演進歷史。
而水道博物館中完整保留了「快濾筒室」，過去這些快濾筒會將溪水原水進行過濾，並且攔截水中懸浮物質、細菌、微生物等雜質，如今雖然沒有實際使用，但卻意外成了網美拍照打卡的專屬景點。
另外，水道博物館還有知名的人氣飲品，亮眼的藍色水道冰沙是這裡的必點招牌之一，不僅喝起來清涼解暑，漂亮的顏色，讓人拍照打卡儼然成為例行公事。
逛累了如果肚子餓，行家還分享了一家道地私房好菜「玉井老地方美食」，座落大街旁的小小美食館，卻隱藏著無以倫比的美味，老闆自信地在招牌上寫著「聞香下馬」，這裡的招牌「薑黃雞」名不虛傳，使用本土跑山雞，外皮酥脆、肉質鮮嫩，讓你不自覺一口接著一口。
老闆的拿手菜還不只這樣，「黃金薯豬蹄」也是車友敲碗菜單之一，獨門醬汁包裹著燉得恰到好處的豬蹄，一旁還有豐富的栗子、芋頭等配料，口感層層堆疊，唇齒留香，再配上一碗新鮮的蚵仔麵線，人生一切圓滿！
雖然疫情沒有辦法出國旅行，但也因為國旅的蓬勃發展，讓這些私房景點、小道美食，能被更多的國人看見，有時候生活中的小確幸就在不遠處，只是我們往往沒有適時停下腳步、細細品味它！