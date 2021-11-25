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卜學亮、金士傑澎湖巡演大啖海鮮　搭機重溫出國樂趣

▲卜學亮（左）、金士傑到澎湖巡演，大啖在地海鮮佳餚。（圖／果陀劇場提供）
▲卜學亮（左）、金士傑到澎湖巡演，大啖在地海鮮佳餚。（圖／果陀劇場提供）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-25 00:05:00

果陀劇場經典戲碼《最後14堂星期二的課》巡演10週年，走遍亞洲累積近300場，上週末初次來到澎湖登場，是疫情和緩之後的首場大型演出。演員接到澎湖場演出訊息後既期待又興奮，一抵達機場時，直呼「好久沒有搭飛機好開心」、「這趟演出有重溫旅遊的感覺」，澎湖的好天氣讓卜學亮狂曬美景照，更偕同金士傑大啖澎湖美食，一趟藝文微旅行，相當開心！

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▲國寶級演員金士傑開心於澎湖機場留影紀念。（圖／果陀劇場提供）
▲國寶級演員金士傑開心於澎湖機場留影紀念。 （圖／果陀劇場提供）

一抵達澎湖機場，金士傑立刻與機場大廳內的迷你版跨海大橋合影，直呼「好久沒有搭飛機好開心」、「這趟演出有重溫旅遊的感覺」；卜學亮整趟行程狂曬美景，讚嘆萬里無雲的澎湖藍天、暖金色的澎湖日出、古樸的街弄巷道，非常享受澎湖的天然美景。兩人也特地前往品嘗澎湖美食，大啖海鮮，

▲卜學亮（右）、金士傑帶著作品《最後14堂星期二的課》首次到澎湖演出。（圖／果陀劇場提供）
▲卜學亮（右）、金士傑帶著作品《最後14堂星期二的課》首次到澎湖演出。（圖／果陀劇場提供）
▲卜學亮（左）、金士傑到澎湖巡演，大啖在地海鮮佳餚。（圖／果陀劇場提供）
▲卜學亮（左）、金士傑到澎湖巡演，大啖在地海鮮佳餚。（圖／果陀劇場提供）

開演前現場綿延數十公尺長人龍的劇迷們依序排隊進場，現場座無虛席，演出在近千名觀眾的掌聲中於澎湖演藝廳感動落幕，劇末眾觀眾起身致意，掌聲如雷。在疫情期間持續開演更顯珍貴，金士傑表示：「《最後14堂星期二的課》是我非常珍惜的一齣戲，尤其在疫情壟罩下大家的心情難免憂傷、不振作；看似許多人生嚴肅的課題中，這齣戲將帶給大家非常健康、向上與溫暖的動力，並發現之中的幽默與歡笑。」果陀劇場後續仍有數場巡迴演出，劇迷可在TixFun售票網購票。（www.tixfun.com

▲近千名觀眾進劇院一睹莫利教授課堂風采。（圖／果陀劇場提供）
▲近千名觀眾進劇院一睹莫利教授課堂風采。（圖／果陀劇場提供）
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