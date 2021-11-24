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2021人權發展國際研討會　臺灣人權經驗貢獻國際

▲國家人權委員會首次主辦人權發展國際研討會，陳菊期許臺灣人權經驗貢獻國際。（圖／國家人權委員會）
▲國家人權委員會首次主辦人權發展國際研討會，陳菊期許臺灣人權經驗貢獻國際。（圖／國家人權委員會）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-24 18:30:30

國家人權委員會23日、24日舉辦「2021人權發展國際研討會」，是成立以來第一次舉辦的國際研討會，邀請來自日本、韓國、澳洲、紐西蘭、美國、英國、法國、荷蘭及捷克計9國11位國家人權機構代表及人權學者，以視訊及實體方式與國內學者專家及民間團體進行交流，有200餘人共襄盛舉，國外駐臺機構包括法國在台協會、英國在台辦事處、歐洲經貿辦事處、澳洲辦事處、紐西蘭商工辦事處、美國在台協會及日本台灣交流協會等代表出席，國內政府機關部分，包括考試院黃榮村院長、法務部司法官學院蔡碧玉院長及國家教育研究院林崇熙院長、外交部代表等亦親自出席。

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主任委員陳菊於開幕式致詞時表示，保障及促進人權，接軌國際人權標準，始終是政府不變的目標與堅持，臺灣非常願意和各國政府以及民間團體一起合作及努力，共同追求平等、正義和人權的永續發展，相信臺灣的人權經驗，可以為國際社會帶來獨特的貢獻。

為期兩天的研討會，聚焦「族群平等與發展」、「性別與人權」、「各國國家人權委員會之發展及策略」、「疫情期間之人權保障」、「系統性國家詢查案例分享」及「人權教育」六大主題，除邀請前副總統陳建仁以「COVID-19防疫與人權維護」進行專題演講外，並由9位國家人權委員會委員、監察委員，11位國際人權領域專家、15位國內專家學者分別擔任各主題場次主持人、發表人及與談人。

此外，過去一年，COVID-19疫情為全球帶來巨大的影響，包括政治、經濟、社會、文化等各領域基本人權等，面對疫情，我們需要的，正是以人權為核心價值的防疫政策。成立一年的國家人權委員會，努力汲取各國人權機構的實務經驗，讓臺灣與國際人權體系接軌、在人權議題上分享經驗，去年在疫情期間，臺灣以「Taiwan can help」為號召，捐贈國際口罩及醫療用品；國家人權委員會也希望輸出臺灣的民主及人權經驗，讓臺灣為世界人權的推動與發展盡一份心力。

即便受到疫情影響，國家人權委員會仍積極推動社會對話，廣泛蒐集意見，本次研討會六大主題中，在原住民族人權的議題上，希望能從複雜的歷史中釐清真相，尊重原住民獨特的文化、語言及制度，並維護其基本人權；在性別人權方面，特別關注到網路時代所衍生的數位性別暴力議題，國家人權委員會也針對兒少安置機構及校園性侵議題，展開系統性訪查，希望找出問題的癥結及解決模式。

陳菊強調，人權教育的推廣札根也是國家人權委員會刻不容緩的工作，去年國家人權委員會與國家文官學院合作，在培訓課程強化人權教育，讓公務人員成為人權教育推手；今年更與教育部合作，引進聯合國擬定的「世界人權教育行動計畫」，推動人權教育與世界接軌，期望能讓中小學成為「以人權為本」的教育環境，讓人權成為每個孩子心中的基本觀念、價值。陳菊表示，相信透過兩天的會議，能激盪出更多建設性的觀點、創造更多合作的機會，讓人權跨越國界，共同發揚普世價值。

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