2021人權發展國際研討會　臺灣人權經驗貢獻國際

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為期兩天的研討會，聚焦「族群平等與發展」、「性別與人權」、「各國國家人權委員會之發展及策略」、「疫情期間之人權保障」、「系統性國家詢查案例分享」及「人權教育」六大主題，除邀請前副總統陳建仁以「COVID-19防疫與人權維護」進行專題演講外，並由9位國家人權委員會委員、監察委員，11位國際人權領域專家、15位國內專家學者分別擔任各主題場次主持人、發表人及與談人。
此外，過去一年，COVID-19疫情為全球帶來巨大的影響，包括政治、經濟、社會、文化等各領域基本人權等，面對疫情，我們需要的，正是以人權為核心價值的防疫政策。成立一年的國家人權委員會，努力汲取各國人權機構的實務經驗，讓臺灣與國際人權體系接軌、在人權議題上分享經驗，去年在疫情期間，臺灣以「Taiwan can help」為號召，捐贈國際口罩及醫療用品；國家人權委員會也希望輸出臺灣的民主及人權經驗，讓臺灣為世界人權的推動與發展盡一份心力。
即便受到疫情影響，國家人權委員會仍積極推動社會對話，廣泛蒐集意見，本次研討會六大主題中，在原住民族人權的議題上，希望能從複雜的歷史中釐清真相，尊重原住民獨特的文化、語言及制度，並維護其基本人權；在性別人權方面，特別關注到網路時代所衍生的數位性別暴力議題，國家人權委員會也針對兒少安置機構及校園性侵議題，展開系統性訪查，希望找出問題的癥結及解決模式。
陳菊強調，人權教育的推廣札根也是國家人權委員會刻不容緩的工作，去年國家人權委員會與國家文官學院合作，在培訓課程強化人權教育，讓公務人員成為人權教育推手；今年更與教育部合作，引進聯合國擬定的「世界人權教育行動計畫」，推動人權教育與世界接軌，期望能讓中小學成為「以人權為本」的教育環境，讓人權成為每個孩子心中的基本觀念、價值。陳菊表示，相信透過兩天的會議，能激盪出更多建設性的觀點、創造更多合作的機會，讓人權跨越國界，共同發揚普世價值。