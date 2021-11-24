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顏寬恆發言人指105碼頭擋蔡其昌財路　蔡斥烏龍爆料

▲張禹宣今在臉書爆料，指民進黨猛攻105碼頭實為爭利。（圖／張禹宣提供，2021.11.24）
▲張禹宣今在臉書爆料，指民進黨猛攻105碼頭實為爭利。（圖／張禹宣提供，2021.11.24）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-24 18:26:09

國民黨立委顏寬恒連3天深陷台中港105號碼頭案爭議，顏陣營發言人張禹宣今在臉書爆料，此事起因顏寬恒擋人財路，而事主就是民進黨的立法院副院長蔡其昌，卻遭周玉蔻猛攻，整個事件是「搶標不成、狹怨報復」的故事。蔡其昌則指是烏龍爆料，已委由律師提告。

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張禹宣今在個人粉絲頁「張禹宣 元禹宙」發文，指民進黨猛攻顏寬恒質詢105號碼頭案，「實情是成豐倉儲標下105號碼頭的經營權後，擋到民進黨財路、挾怨報復，事主就是民進黨的立院副院長蔡其昌。」

張禹宣說，當年欲爭取經營105號碼頭案的廠商很多，其中一間是「建新國際」，建新公司獨董是蔡其昌。且蔡其昌2012年不顧曾為建新國際前董事與前獨立董事的身份，選舉時收受建新國際50萬元政治獻金。張禹宣並嘲笑周玉蔻的迴力鏢打到自己人。
 

▲張禹宣出示公開資訊，蔡其昌在2008年6月前後仍持有建新近4千萬股，當時標記身分是立法委員。（圖／張禹宣提供，2021.11.24）
▲張禹宣出示公開資訊，蔡其昌在2008年6月前後仍持有建新近4千萬股，當時標記身分是立法委員。（圖／張禹宣提供，2021.11.24）
張禹宣說，依重大資訊觀測站所揭露，蔡其昌在2008年6月前後仍就職董事，持有近4千萬股，當時標記身分還是立法委員。

張禹宣並喊話民進黨與周玉蔻，批評顏寬恒沒利益迴避、抹黑成利益輸送的同時，怎麼評論蔡其昌？他並透露台中港的碼頭很多，蔡其昌有沒插手其他碼頭經營權？有沒公然透過質詢或是凍結預算等方式護航「建新國際」？預言「故事還沒完，下集待續」。

蔡其昌以新聞稿斥指顏寬恆陣營烏龍爆料，強調不道歉就吿到底！新聞稿說明2008年蔡其昌落選、受聘擔任建新國際獨董；2012年當選立法委員後不再接受續聘，擔任獨董期間並未持有任何建新國際的股票。至於政治獻金，蔡其昌都依法合法申報。擔任立委期間，從未有任何與顏寬恆先生一樣的、和自己利益有關護航行為或提案與發言。

張禹宣隨即回應，指蔡其昌情急之下兩點聲明都出錯，公開資訊觀測站清楚記載，2008年6月前後蔡其昌任董事，且持有高達39,895,349股。何來獨立董事之說？

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