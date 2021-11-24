顏寬恆發言人指105碼頭擋蔡其昌財路　蔡斥烏龍爆料

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張禹宣說，當年欲爭取經營105號碼頭案的廠商很多，其中一間是「建新國際」，建新公司獨董是蔡其昌。且蔡其昌2012年不顧曾為建新國際前董事與前獨立董事的身份，選舉時收受建新國際50萬元政治獻金。張禹宣並嘲笑周玉蔻的迴力鏢打到自己人。
張禹宣說，依重大資訊觀測站所揭露，蔡其昌在2008年6月前後仍就職董事，持有近4千萬股，當時標記身分還是立法委員。
張禹宣並喊話民進黨與周玉蔻，批評顏寬恒沒利益迴避、抹黑成利益輸送的同時，怎麼評論蔡其昌？他並透露台中港的碼頭很多，蔡其昌有沒插手其他碼頭經營權？有沒公然透過質詢或是凍結預算等方式護航「建新國際」？預言「故事還沒完，下集待續」。
蔡其昌以新聞稿斥指顏寬恆陣營烏龍爆料，強調不道歉就吿到底！新聞稿說明2008年蔡其昌落選、受聘擔任建新國際獨董；2012年當選立法委員後不再接受續聘，擔任獨董期間並未持有任何建新國際的股票。至於政治獻金，蔡其昌都依法合法申報。擔任立委期間，從未有任何與顏寬恆先生一樣的、和自己利益有關護航行為或提案與發言。
張禹宣隨即回應，指蔡其昌情急之下兩點聲明都出錯，公開資訊觀測站清楚記載，2008年6月前後蔡其昌任董事，且持有高達39,895,349股。何來獨立董事之說？