歡慶出道20年 w-inds.找師兄師弟開溫馨聖誕趴
出道20年，這次的w-inds.很不一樣，竟然還開起Party！？ 日本人氣組合w-inds.在24日推出全新原創專輯《20XX “We are”》，邀請師兄DA PUMP以及師弟Lead合作《The Christmas Song(feat. DA PUMP & Lead)》一曲，揭開2021年聖誕節序幕。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-25 01:00:00
w-inds.主唱慶太回憶出道當時，就是擔任前輩DA PUMP的演唱會熱場嘉賓，而他們的首次巡迴演唱會，則是由Lead扛下熱場重任，因此在出道20週年這個值得慶祝的時刻，當然要請師兄師弟來同樂，而且因為現在大家還是受到疫情影響所苦，希望透過這首充滿正向的歌曲，帶給大家些許溫暖；《The Christmas Song(feat. DA PUMP & Lead)》由橘慶太所創作、歌詞由各團譜寫，完成這首溫馨又熱鬧的聖誕歌，同時也是要提前送給所有歌迷的聖誕禮物。
這張《20XX “We are”》對涼平來說，則是充滿挑戰性的專輯，他開口唱歌的部分變多，以w-inds.而言歌曲的世界觀也和以往截然不同，歌曲都相當符合「現在」這個時代；專輯中所收錄的《Little》一曲，則是w-inds.轉換型態後，主唱橘慶太想獻給所有歌迷的作品，他表示「任誰都有的小確幸，慢慢收集後進而變成更大的幸福」，這也是w-inds.出道20年一路跌跌撞撞的心聲，兩人透過影片宣布台壓版專輯發行之外，更強調之後有機會想帶著這張專輯前去台灣開演唱會，並呼喊：「請大家一定要等我們喔！」
w-inds.全新原創專輯《20XX “We are”》CD+DVD初回限定盤，台壓版與日本零時差同步上市，台壓版獨家隨專輯附贈「w-inds.台灣獨家限定資料夾」一份之外，唱片公司更為廣大歌迷爭取w-inds.的「親筆簽名資料夾」，只要購買台壓版專輯，皆內附「成員親筆簽名資料夾」抽選券一張，預計在橘慶太生日（12月16日）當天抽出10組幸運中獎序號，相關詳情可洽Welcome Music官方臉書專頁。（編輯：楊穎軒）