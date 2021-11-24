巷仔內／大S、汪小菲離婚　夾縫中的兩岸婚姻

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然而汪小菲的貼文卻產生意想不到的輿論後果，先是大S單方面的離婚宣告讓他錯愕不已，再來中國、台灣網友的議論抨擊，更顯示兩岸婚姻的生活細節考驗的不只是彼此的忠誠與相處，還有著平時的政治智慧。大S開了離婚第一槍後卻不了了之，有人看出端倪感嘆兩岸婚的破局終究是政治因素，也有人稱大S手段高明將敏感的兩岸議題轉化為娛樂話題成功「救夫」。
過去兩岸之間的通婚往來，最早是中國處於經濟相對弱勢時期適婚女性嫁來台灣，多半被認為是「經濟聯姻」，而隨著中國崛起、台灣政府、民間對「陸配」的歧視標籤撕除，兩岸關係通婚從商賈、藝人之間可以看出已經逐漸平等，鮮少會被嘲諷婚姻是強凌弱、富娶窮。
然而近年來兩岸之間政府往來不同過去親近，在國際上保持模糊空間、說模糊話的狀態已經不再曖昧，反而是中國總體經濟崛起後，在外交場合頻頻打壓台灣，中國民眾從小更接受北京當局對「台獨」的精準打擊，對中國政府在軍事上、外交上處理台灣問題的不滿，最後都被冠上了台獨這頂大帽，大S與汪小菲的離婚也順理成章被訴諸國族主義，簡化成了「愛國大老爺們與台獨藝人離婚」、「大是大非問題不能妥協」等言論。
如今追求自由戀愛與婚配權利已是普世價值，情投意合的兩人卻避免不了受兩岸政經角力影響，從經濟水平、教育環境到文化衝突，當日常生活與逐漸膨脹的國族認同有所牴觸，唯有站穩腳步不被輿論浪潮衝垮才有機會鞏固婚姻關係，而在每個隔著台灣海峽的兩岸婚配家庭中都有一顆不定時炸彈時，又有誰真能「執子之手、與子偕老」齊心拆彈呢？