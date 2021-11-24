金馬58／導演量身訂做打造角色 潘綱大搶最佳新演員獎
由樓一安執導的電影《該死的阿修羅》入圍今年金馬獎3項大獎，其中年僅25歲的潘綱大表現亮眼，是近來崛起的新生代演員。潘綱大飾演的阿興暗戀好友詹文（黃聖球 飾演），為了要讓大眾原諒犯下隨機殺人案的詹文，不惜綁架好友父母，2人的演出都相當亮眼，雖然沒有入圍金馬獎，但黃聖球不會惋惜，大方讚賞潘綱大演技好。
記者臺孝婷/專訪
2021-11-24 19:45:00
導演樓一安表示，當時在找阿興這個角色時，工作人員一直向他推薦潘綱大，雖然樓一安覺得潘綱大很棒，「但對我來說他的輪廓太深了，然後他有一點野，那個東西我覺得不對！」直到後來勉強答應讓潘綱大來試鏡，「我才發現他其實戲很好，跟所有我見過的演員不一樣，那個時候就想，好我為他改（角色），所以後來阿興是有點為了他量身訂做。」
對於入圍最佳新演員獎，潘綱大看起來相當淡定，坦言得知入圍後想了非常多的事情，但一時間也無法講清楚自己的感受，有開始思考入圍金馬獎對自己未來的演藝事業是阻力還是助力，反而是導演老婆比他更激動。曾經以《誰先愛上他》入圍金馬獎最佳新演員獎的黃聖球則笑說，比起金馬獎，自己更想要得入圍金曲獎。
在《該死的阿修羅》中，主角詹文和爸爸相當疏遠，黃聖球表示自己從小生長在很幸福的家庭，和角色剛好相反，頂多有時候會互相碎念。潘綱大則坦言和家人以前感情不太融洽，現在因為已經搬離家裡，所以爭吵的機會減少許多，平時則很少聯絡，但家人得知他入圍金馬獎，還是有傳訊息給他，潘綱大更坦言自己對「家」沒有太大的依賴感，所以和老婆目前沒有打算生小孩。《該死的阿修羅》在金馬影展首映以及媒體試映後口碑爆棚，電影預計明年3月上映。