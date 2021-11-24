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深夜進超商被店員要求自己找包裹　四大超商回應了

▲OKmart推出超商快速取件服務，首波挑選全台41間高包裹量的分店試辦，讓民眾可根據手機末三碼至「EC取件區」自行拿取包裹。（圖／業者提供）
▲OKmart推出超商快速取件服務，首波挑選全台41間高包裹量的分店試辦，讓民眾可根據手機末三碼至「EC取件區」自行拿取包裹。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-24 19:07:15

一名網友於PTT上發文，表示自己深夜到超商想要領取包裹，但店員突然向他告知「現在蝦皮的貨要自己找」，他只好默默前往貨架區翻找，貼文也引發許多網友留言表示，「不止蝦皮啊，店家有開放櫃就都自己找」、「EC自取啊….看單店怎麼規劃，越來越常見了」，經《NOWnews》報導之後引發了熱議。

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對此，詢問國內四大超商業者，OKmart表示，近年來因新冠肺炎疫情，造成消費者生活極大的衝擊，減少外出採購、居家辦公等逐漸成為台灣民眾日常，消費者衍生新的商品需求與消費習慣，讓零售業版圖發生了結構性變化。根據OKmart後台資料顯示，自2020年疫情爆發以來，EC取件包裹數量已成長了76%，顯見這波因疫情衍生出的宅經濟購物模式已逐漸成為消費新趨勢。

為了以便利為核心，OKmart推出超商快速取件服務，首波挑選全台41間高包裹量的分店試辦，讓民眾可根據手機末三碼至「EC取件區」自行拿取包裹，再至櫃台完成結帳即可，簡單三步驟讓消費者能夠更加迅速流暢的完成包裹取件，滿足消費者在後疫情時代的新購物需求。

萊爾富也表示，因應宅經濟發燒，電子商務取件數量在門市增加快速，為方便門市及消費者能快速領取商品，今年6月起，將部分門市做一空間規劃，成立消費者自助取貨專區。自助取貨區域旁顯眼處會擺放「酒精噴瓶」，提供消費者消毒使用，目前全台萊爾富提供EC自助取貨的門市近300家，不過高單價貨品或0元取件，將由門市職員統一拿取。

為了增加民眾使用「萊收貨」平台，還針對買家規劃「萊領包裹100%中獎」活動，凡線上購物選擇萊爾富超商領取包裹，就有機會抽中市值約6萬元的一台兩黃金、滿額購物金、買一送一商品等優惠，且中獎率100%。

另外，萊爾富看好跨界合作帶來的新火花，也推出「萊到店服務大聯盟」，導入多元產業加入合作，重塑電商物流布局，期望在艱困的後疫情世代，做出門市差異化，以提升門市來客數與增進收益。

統一超商則是表示，目前依商圈需求，僅部分門市提供自助取貨服務。全家超商則回應，目前沒有自助取貨服務。

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