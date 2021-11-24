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在家種一座森林？蘇巧慧邀型男監看「種樹影像」驚呼不斷

▲民進黨立委蘇巧慧表示，永續變遷議題不只是談環境保護，更不僅限專家學者討論嚴肅的政策，而是與每個人都切身相關，甚至牽涉到經濟產業問題。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲民進黨立委蘇巧慧表示，永續變遷議題不只是談環境保護，更不僅限專家學者討論嚴肅的政策，而是與每個人都切身相關，甚至牽涉到經濟產業問題。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-24 19:00:37｜2021-11-24 19:17:27

立法院與紙風車文教基金會合作舉辦「2021台灣永續行動週」，將以親子園遊會傳達永續教育理念。為宣傳相關活動，立法院聯合國永續發展目標策進會於11月23日起規劃3場「永續行動Live Talk」，邀請不同來賓一同直播。首發場由立法院永發會首席副會長蘇巧慧，邀請台灣微軟總經理孫基康，及社會企業「好事交易所」創辦人羅偉銘，3人除暢談永續行動，更於直播間透過即時影像觀測，看見種下的樹木，蘇巧慧不禁直呼，「就跟訂閱Netflix一樣方便」。

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蘇巧慧表示，永續變遷議題不只是談環境保護，更不僅限專家學者討論嚴肅的政策，而是與每個人都切身相關，甚至牽涉到經濟產業問題。首場永續行動直播，就是希望連結社會新創企業和跨國品牌，從不同的營運方式及思維角度，一同對談創新科技如何帶動綠色轉型，並成為產業新趨勢。

蘇巧慧以社會企業「好事交易所」為例，好事交易所結合微軟的數據串流服務，推動「公民行動森林」群募計畫，讓民眾不只可上群募平台認養樹木，更可即時觀測樹木的種植狀況。

羅偉銘表示，當初創辦好事交易所，希望讓永續行動不僅是一次性的行為，即便是種樹也不只是「種下去」而已，而是透過資訊數據的串流，讓每個人都可以直接看到自己為減碳指標做出多少貢獻。

羅偉銘也於直播中實際展示即時觀測服務，並於畫面中秀出樹木生長狀況，當地天氣，樹種、以及植樹人的栽種履歷，甚至是樹木的減碳指數。蘇巧慧看到認養樹木的實際空拍圖，不禁直呼，「就跟訂閱Netflix一樣方便」。

蘇巧慧也提到，其實不只社會新創企業，目前國內也有許多中小企業希望進行綠色轉型，此時若能由微軟等跨國品牌利用創新科技協助產業，就能帶動整體供應鏈的綠色革命。

孫基康也補充，其實許多中小企業主都曾與微軟諮詢，他們很願意推動綠色轉型，但不知從何做起，因此微軟推出「永續雲端」服務，讓企業可在雲端技術平台上，實際追蹤每一個生產環節的碳足跡數據，並以此進行減碳行動的決策管理。

蘇巧慧也與來賓在直播最後，邀請民眾一同響應12月4、5日舉辦的「2021台灣永續行動週」，並持續關注另兩場由立法院永發會會長蔡其昌主持的「永續直播Live Talk」，直播時間將於11月30日、12月2日中午12時30分開始，並於立法院聯合國永續發展目標策進會，以及蔡其昌臉書粉絲專頁全程直播。

▲（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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