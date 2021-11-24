在家種一座森林？蘇巧慧邀型男監看「種樹影像」驚呼不斷

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蘇巧慧以社會企業「好事交易所」為例，好事交易所結合微軟的數據串流服務，推動「公民行動森林」群募計畫，讓民眾不只可上群募平台認養樹木，更可即時觀測樹木的種植狀況。
羅偉銘表示，當初創辦好事交易所，希望讓永續行動不僅是一次性的行為，即便是種樹也不只是「種下去」而已，而是透過資訊數據的串流，讓每個人都可以直接看到自己為減碳指標做出多少貢獻。
羅偉銘也於直播中實際展示即時觀測服務，並於畫面中秀出樹木生長狀況，當地天氣，樹種、以及植樹人的栽種履歷，甚至是樹木的減碳指數。蘇巧慧看到認養樹木的實際空拍圖，不禁直呼，「就跟訂閱Netflix一樣方便」。
蘇巧慧也提到，其實不只社會新創企業，目前國內也有許多中小企業希望進行綠色轉型，此時若能由微軟等跨國品牌利用創新科技協助產業，就能帶動整體供應鏈的綠色革命。
孫基康也補充，其實許多中小企業主都曾與微軟諮詢，他們很願意推動綠色轉型，但不知從何做起，因此微軟推出「永續雲端」服務，讓企業可在雲端技術平台上，實際追蹤每一個生產環節的碳足跡數據，並以此進行減碳行動的決策管理。
蘇巧慧也與來賓在直播最後，邀請民眾一同響應12月4、5日舉辦的「2021台灣永續行動週」，並持續關注另兩場由立法院永發會會長蔡其昌主持的「永續直播Live Talk」，直播時間將於11月30日、12月2日中午12時30分開始，並於立法院聯合國永續發展目標策進會，以及蔡其昌臉書粉絲專頁全程直播。