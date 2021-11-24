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夜駛台28線突見黑影竄出　下車發現撞到水鹿

▲高雄市湖內警分局崇德派出所24日指出，凌晨1時許獲報，一名44歲郭姓男子開車行經台28線23.5公里處時，突然看到一團黑影路旁竄出，接著一陣驚天巨響，郭男下車察看發現竟是一隻水鹿，隨即報警處理。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年11月24日
▲高雄市湖內警分局崇德派出所24日指出，凌晨1時許獲報，一名44歲郭姓男子開車行經台28線23.5公里處時，突然看到一團黑影路旁竄出，接著一陣驚天巨響，郭男下車察看發現竟是一隻水鹿，隨即報警處理。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年11月24日

中央社

2021-11-24 20:30:04

（中央社記者曾以寧高雄24日電）台28線23.5公里處今天凌晨發生水鹿遭撞死意外，自小客車駕駛指當時只見一團黑影突然竄出，下車才發現是水鹿。特生中心表示，已推動在這路段建置動物通道，避免類似情形重演。

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高雄市政府警察局湖內警分局崇德派出所今天發布新聞稿表示，凌晨1時許接獲通報，44歲郭姓男子下班後駕車走台28線返回美濃住家，行經23.5公里處時突然看到左方一團黑影路旁竄出，接著發生驚天巨響，黑影滾至車輛左後方，郭男下車察看發現是一隻水鹿，因此報警處理。

警方表示，撞擊造成車輛引擎蓋左上方變形、前擋風玻璃破損及左前大燈損壞，該起事故未造成郭男受傷，僅有車輛的財損。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏接受記者訪問表示，接獲警方通報後至現場協助，但因水鹿體型過大，3個人都拖不動，因此請在地居民協助用拖車移到路旁，今天早上才由公路總局第三區養護工程處高雄工務段人員協助就地掩埋。

黃惠敏說，此路段兩側為大片竹林，且自然生態十分豐富，是國土綠網計畫所選定的生態熱點，經常有水鹿、梅花鹿、白鼻心、食蟹獴、穿山甲等野生動物出沒。今年在23到28公里處，已有2件水鹿遭車撞上的通報，但有些車主可能撞到後沒有通報，實際案件可能更多。

特有生物保育中心副研究員、路殺社長林德恩接受中央社記者訪問表示，目前在特生中心、林務局和三工處合作下，已開始推動在這個路段建置生態廊道，利用馬頭山一號橋與二號橋下空間作為現成的動物通道，並預計會在公路兩側可能有動物通過的地方施作防護圍籬，也會沿路設置大型警示牌警告用路人。

林德恩說明，這個地方因過去有養鹿場，可能有梅花鹿、水鹿因生病遭棄養，在野外繁殖成族群，附近路段近年已有4到5起撞鹿事件，對人、車、鹿的安全都很危險。

林德恩也說，近年如八卦山、大肚山等地也陸續傳出車撞鹿事件，考慮到有些路段無法建置防護圍籬，因此研議引進國外的超音波驅趕器，在偵測到鹿、車的時候發出超音波，利用哺乳類動物聽到超音波會警戒、靜止聆聽的天性，避免牠們在車子經過的時候闖進道路，以減少類似車禍發生。（編輯：謝雅竹）1101124

▲高雄地區台28線23.5公里處24日凌晨有自小客車行經時撞上一團黑影，駕駛下車察看發現是一頭水鹿，撞擊造成車輛引擎蓋左上方變形、前擋風玻璃破損及左前大燈損壞。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年11月24日
▲高雄地區台28線23.5公里處24日凌晨有自小客車行經時撞上一團黑影，駕駛下車察看發現是一頭水鹿，撞擊造成車輛引擎蓋左上方變形、前擋風玻璃破損及左前大燈損壞。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年11月24日

▲台28線23.5公里處24日凌晨有一輛自小客車撞上一團突然竄出的黑影，駕駛郭姓男子下車察看發現撞上一頭水鹿。在地團體指出，這是附近今年第2起車撞鹿事件。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年11月24日
▲台28線23.5公里處24日凌晨有一輛自小客車撞上一團突然竄出的黑影，駕駛郭姓男子下車察看發現撞上一頭水鹿。在地團體指出，這是附近今年第2起車撞鹿事件。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年11月24日

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