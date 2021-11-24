桃園4歲女童全身冰冷送醫不治　22歲母親否認虐童

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檢警指出，女童23日晚間與媽媽同房間睡覺，22歲的媽媽察覺女童疑似呼吸困難，但並未立即送醫，一直到24日凌晨零時許發現女童身體冰冷，且觸碰後並無反應，趕緊打電話給丈夫，並緊急送醫，醫護人員搶救後直至凌晨3時許仍宣告不治。醫院發現女童身頭部有瘀青、眼角有擦傷，醫護人員察覺疑似長期營養不良，警方則懷疑女童是否受虐；但女童媽媽則否認，表示女童晚間有呼吸困難現象，心想休息一下即可，後來發現女童身體冰涼趕緊送醫，但急救後還是不治。
據指出，這位媽媽生下女童後才與現在老公結婚，2人還生下1名2歲女兒，案發時，老公當時正在送貨，獲悉女童有狀況後趕緊要媽媽送醫急救，此外，為何女童會營養不良與身上有傷口，媽媽則指稱是女童有先天性心臟病等疾病，身體容易因小碰撞發生瘀青等現象，警方到場後並未發現有外力介入，現場亦無打露痕跡，至於女童真正死因，桃園地檢署檢察官預計下週解剖釐清死因。
此外，因女童突然猝死，市府社會局立即派員與媽媽聯繫，至於還有另一位2歲女兒，社會局社工人員正研判是否須另覓適合親屬代為照顧。
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