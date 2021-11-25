名家論壇》柯志遠／《無神之地不下雨》解構偶像劇世界觀

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阿美族的「泛靈」（多神）信仰，相信萬物有靈，大自然界的山川神靈掌控著紅塵人世的悲歡禍福，這個意念的導入，做為整齣戲的情感鋪墊，是一個相當聰明的抉擇。這讓阿美族語言（以及其他人文線索）的運用不只是表象的趣味或噱頭，衍伸出來的對於大自然保護的嚴正關心、象徵潤物育人的廣博大愛，都順理成章地融入情節的推進之中，避開了生硬沉重的說教，卻營造了讓人感同深受的啟發。簡奇峰的劇本貌似沒有《想見你》一上來就勾得人欲罷不能的討喜，但堆疊、加深的情境內涵，卻有著更耐咀嚼的誠意，特別值得一提。
《無神之地不下雨》裡從雙向視角審視「信仰」這個抽象、無形卻深植人心的，帶著「制約」性質的傳統行為，出發點顯得大膽而有趣，劇中對神靈的崇拜不再是沉默單向的（一心虔誠，卻不期待神祇立即的回應），戲裡的神明跟人類的距離拉近了，「守護神」的概念被具象化、擬人化之後，不只巧妙地建構出一種跨越尋常人設的情感脈絡，也賦予了神靈不再唯一「形而上」的面貌，他們也有「情緒」（劇情一開始以眾神撤離不再予以人類各種祝福拉開序幕，便是一種神明的忍耐被人類對大自然的輕忽、褻瀆所激怒的回應），也有了「情感」（從第一集珊瑚之神鍾欣凌捨不得離開自己以人類身份照顧的兩個女孩點出這個命題），這種角色關係的思維質變，讓《無神之地不下雨》的戲劇結構具備了更多非比尋常的轉折可能，「綠繡眼之神」（嚴正嵐）跟柯淑勤這個背負天命的「祭師」間似羈絆似依賴的關係，刻劃得複雜而細膩，珊瑚之神鍾欣凌重回人間發現兩個小女孩失去了對自己的記憶，重新回到母親陳珮騏身邊，因而產生了「佔有」的私慾，神情轉變之間的怵目驚心，都是在這個別出心裁的設定基礎上成立的出彩處理，相當值得細細品味。
「所有未來的命運都已經被『造物主』寫進『時光倒影』裡，不能抗辯，不能扭轉，不能拒絕」，這個概念在故事的前幾集被不由分說地不斷強調，卻又巧妙地自己嘗試去推翻，是一個有點矛盾又有點勇敢的懸念，也依稀再現《想見你》在時間軸切換上玩得淋漓盡致的說故事技巧：曾之喬一方面想方設法迴避自己即將在某時某地死去的預言（未來），一面點點滴滴喚回一度被抹去的跟「雨神」傅孟柏刻骨銘心的記憶（過去），幾個軸線交纏成溫暖、淒美兼而有之的詩意，然而優美之餘卻也彷似對於「宿命」這個不能違不可違的指令的再一次思辯，看時津津有味，又有著發人深省的餘韻，命運、未來、結局究竟是怎麼造成的？在未來的預測已經隱約可見，人類還能不能該不該繼續再做任何努力？這些，倒還真的挺吸引人會去跟著劇情重新再想一想。
《無神之地不下雨》有顏值亮眼的男女主角，卻好像並不急著讓他們談戀愛，戲的前幾集，兩人的互動「氛圍」多於「事件」，抒情的「閃回」flashback舒緩地串接成似有若無的感情紐帶，大段大段的對話也刻意避開了太直白的愛情著墨，不疾不徐地，把人物的位置嵌進人神交融的情節舞台之後，再讓感情的發展自然而然地發酵，所以當第四集傅孟柏的靈力減弱兩人不得不住在一個屋簷下，劇情演變開始匯入主流偶像劇的敘事節奏，便顯得合情入理不落俗套了。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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