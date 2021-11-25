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台中警破獲槍枝工作室　查扣手槍毒品逮人法辦

▲台中市張姓男子涉嫌成立槍枝改造工作室，自行改造槍械販賣，警方23日循線前往查緝，當場查扣造手槍1枝、改造手槍（半成品）2枝、子彈11顆、毒品安非他命及K他命與改造槍械工具1批等證物，並將張男帶回偵辦。（圖／翻攝畫面 中央社記者蘇木春傳真 110年11月24日）
▲台中市張姓男子涉嫌成立槍枝改造工作室，自行改造槍械販賣，警方23日循線前往查緝，當場查扣造手槍1枝、改造手槍（半成品）2枝、子彈11顆、毒品安非他命及K他命與改造槍械工具1批等證物，並將張男帶回偵辦。（圖／翻攝畫面 中央社記者蘇木春傳真 110年11月24日）

中央社

2021-11-25 06:53:13

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市張姓男子涉嫌成立槍枝改造工作室，自行改造槍械販賣，警方昨天循線前往張男的工作室查緝，查獲改造手槍與毒品等證物，詢問後依法送辦。

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台中市警察局刑警大隊今天透過新聞稿表示，警方執行「除暴安民專案」，動員警力對各類犯罪溯源追查，查出37歲張姓男子涉嫌改造及販賣槍械，立即與刑事局偵查第六大隊等單位共組專案小組偵辦。

警方查出，張男有技工專長，平時以臨時工為業，因喜愛玩槍，特別將租屋處所打造成改造槍枝的工作室以便於作業，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，工作量一度銳減，便利用自身所學進行槍械改造牟利。

專案小組昨天收網，前往張男位於台中市南區的工作室查緝，查扣造手槍1枝、改造手槍（半成品）2枝、子彈11顆、毒品安非他命及K他命，與改造槍械工具1批等證物，並將張男帶回偵辦。

警方全案詢問後，將張男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1101124

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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