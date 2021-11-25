華爾街日報：民主峰會台灣獲邀　美中關係受考驗

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報導說，美台接觸加深令北京驚愕。多位中國安全專家提到，華府邀請台灣並未開先例，仍可能激怒中國領導階層。
華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，台灣是美國主導的全球打擊伊斯蘭國全球聯盟（Global Coalition to Defeat ISIS）一員，因此，民主峰會邀請台灣在美方對台待遇方面未開先例。
葛來儀表示，多國將由政府領袖代表與會，台灣與會官員層級較低，可能是美方避免跨越北京紅線的做法。根據中華民國外交部，行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴將代表台灣參加民主峰會。
華府近年加強支持台灣，雙方官員接觸層級提升，美國持續對台軍售，並在台派駐少數軍人協助訓練中華民國國軍。北京10月慶祝「中國恢復聯合國合法席位」50週年時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱讚台灣是民主成功故事，並呼籲支持台灣有意義參與聯合國體系與國際社會。
美國總統拜登11月稍早與中國國家主席習近平視訊會晤，談及雙方在台灣議題上的分歧，外界普遍將這場峰會視為美中緊張關係緩和的跡象之一。
「拜習會」登場前，美中就合作因應氣候變遷發表聯合聲明。拜登政府本週宣布將釋出戰略儲油抑制油價上漲，並說北京也會有類似舉措。
但台灣獲邀參加民主峰會，拜登近期說考慮外交抵制明年2月登場的北京冬季奧運，可能破壞美中合作氣氛。
中國外交部發言人趙立堅24日在例行記者會表示，中方反對美方邀請台灣參加民主峰會，並敦促美方「停止向台獨勢力提供任何講台」。
美方官員說，「拜習會」未提到民主峰會，拜登政府立場是美國在部分情況下會和中國競爭、意見不合，同時在氣候變遷與其他國際議題上與中國合作。這名官員說：「我們的中國政策始終如一。這些事情同時發生，是多面向且複雜的局面。」
葛來儀預期，中國可能會以某種方式回應美方邀請台灣參加民主峰會，但美中關係不致遭遇重大挫折，「台灣不會被稱作國家，其總統也不會與會」。（編輯：馮昭）1101125