尷尬！汪小菲離婚後首現身　陪笑張蘭直播賣辣醬

大S和汪小菲22日宣布離婚後，被稱為最大贏家的人，竟然是婆婆張蘭！她趁著這波新聞熱度帶動直播，影音平台觀看人數翻漲10倍，23日再邀兒子汪小菲現身直播間，為自家餐廳品牌「麻六記」的辣椒醬宣傳，讓網友佩服不已，直呼商業女強人果然厲害，絲毫不受影響，「掌握了流量密碼」、「一點熱度都不浪費」，汪小菲和開朗的母親同框，難得露出久違的微笑。





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▲汪小菲誇張蘭的粉絲比自己還多，難得露出笑容。（圖／翻攝微博視頻）

汪小菲離婚後首次公開現身，出現在張蘭直播間，有別於上回的工地主任造型，穿著乾淨俐落的黑色Ｔ恤，頭髮稍微整理過，顯得有精神多了，還獻上花束給張蘭。不過面對眾網友們關心，臉上還是有點小尷尬，但心情似乎沒有太沉重，或許已經接受離婚結果。很寵兒子的張蘭，想讓汪小菲開心點，拚命鼓勵粉絲送汪小菲禮物，網友們也非常熱情，狂刷虛擬禮物為他加油打氣，看到網友們這麼關心自己，汪小菲害羞得露出笑容，要大家別破費，還笑說張蘭的粉絲人數比自己多了2千多，真的太好了。





不過，兩人公布離婚後，大S被爆赴豪華酒店品嘗一頓4萬元的白松露大餐，汪小菲卻在母親直播間裡強顏歡笑販售辣醬，對比之下近況頗慘，張蘭則是拚勁十足，在大汪離婚後把握商機，卯起來直播帶貨，一下開心衝進銷量排行榜，一下泫然欲泣為兒子感到委屈，心疼汪小菲為了看孩子，來回兩岸隔離做了100多次核酸篩檢，這下終於解脫了！網友誇讚她太會抓時間，蹭媳婦熱度，把大S的剩餘價值利用到最後一刻。





▲大S宣布離婚後，張蘭在趕往濟南的高鐵路上，一邊吃納豆一邊開直播。（圖／翻攝一線明星娛樂微博）

而汪小菲離婚後被媒體爆料已有新女友，張蘭直播間23日出現一位年輕女孩獨自帶貨，立刻引發關注，被懷疑是汪小菲的新歡，網友輪番猛攻詢問，女孩卻自顧自地聊產品，這讓網友們更好奇問：「妳到底是不是汪小菲的老婆？」她才吐露身分只是某品牌助理，讓大家虛驚一場。



