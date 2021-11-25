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文青也有老靈魂！不要對我尖叫x義美　整包巧酥碎片開喝

▲文青手搖飲不要對我尖叫再現復古魂，攜手義美食品打造懷舊可可系列，經典巧酥脆片漂浮在上面。（圖／合食餐飲提供、記者蕭涵云攝）
▲文青手搖飲不要對我尖叫再現復古魂，攜手義美食品打造懷舊可可系列，經典巧酥脆片漂浮在上面。（圖／合食餐飲提供、記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-25 10:32:29

冬天真的說來就來，氣溫一波波降低，想到寒冷的天氣就想來一杯溫暖的巧克力可可，知名文青手搖飲「不要對我尖叫」攜手「義美食品」，打造聯名懷舊飲品，漂浮可可脆片和濃郁可可歐蕾，喝出大家小時候的回憶！而引進團購冠軍查理布朗的貝果，果然超夯，創下每月銷售破萬顆的好成績，再推出限定獨家口味，水嫩口感搭配豐富餡料好驚艷。

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說到冬天最想喝的飲品，可能不是現在市面上玩很大的芋頭、仙草、楊枝甘露等創新飲料。想起小時候或唸書時期，天冷睡前總忍不住泡上一杯巧克力熱可可來溫暖一下身體，就是這個念舊的想法，催生了不要對我尖叫與義美食品的聯名新品。

▲順時鐘起：漂浮可可脆片、白醬燻雞水嫩貝果、柑橘肉桂水嫩貝果、濃郁可可歐蕾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲順時鐘起：漂浮可可脆片、白醬燻雞水嫩貝果、柑橘肉桂水嫩貝果、濃郁可可歐蕾。（圖／記者蕭涵云攝）
不要對我尖叫手搖飲負責人Tony王柏升表示：「我們雖然有著叛逆的外表，但其實骨子裡很老靈魂！」從打造品牌一開始便推出冬瓜茶、洛神和菊花等老茶莊必備的經典配方。而從去年一系列與老牌乖乖、泰山一起聯名的作品，不難看出「不要對我尖叫」以新潮想法轉化傳統的品牌特質，很有意思。

除了暖心必喝的濃郁可可歐蕾，「漂浮可可脆片」則是以濃郁可可加上高人氣起司奶蓋，每杯都誠意十足地撒上滿滿一整包的義美「杏仁黑巧克力酥片」，咀嚼控這下又有新目標，手搖飲中竟有酥脆口感，相當少見。

▲尖叫獨家口味「柑橘肉桂水嫩貝果」。（圖／合食餐飲提供）
▲尖叫獨家口味「柑橘肉桂水嫩貝果」。（圖／合食餐飲提供）
不要對我尖叫與查理布朗獨創的「柑橘肉桂水嫩貝果」，咬得到團購冠軍貝果打響名聲的水嫩口感，搭配全新口味「白醬燻雞水嫩貝果」，一起滿足女孩們的下午茶時光。

走過艱難疫情，也貢獻「挺醫護x PowerDrink」計畫，不要對我尖叫海內外會持續擴展分店，十月已首度進駐新加坡，完成全球插旗十個國家、共超過400間門市的版圖。

▲不要對我尖叫跨國發展經驗豐富，順利於全球開枝散葉，圖為香港旺角店。（圖／合食餐飲提供）
▲不要對我尖叫跨國發展經驗豐富，順利於全球開枝散葉，圖為香港旺角店。（圖／合食餐飲提供）
Tony表示，明年2022年將推出更多元化產品和計畫，包括多款尖叫專屬口味的「罐裝氣泡飲」、「麥片」、「純茶茶包」等。他也透露，不斷思考餐飲業下一個出路在哪的團隊，已著手走出飲料市場，正在籌備的雲端廚房也將在明年和大家見面。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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