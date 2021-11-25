文青也有老靈魂！不要對我尖叫x義美　整包巧酥碎片開喝

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不要對我尖叫手搖飲負責人Tony王柏升表示：「我們雖然有著叛逆的外表，但其實骨子裡很老靈魂！」從打造品牌一開始便推出冬瓜茶、洛神和菊花等老茶莊必備的經典配方。而從去年一系列與老牌乖乖、泰山一起聯名的作品，不難看出「不要對我尖叫」以新潮想法轉化傳統的品牌特質，很有意思。
除了暖心必喝的濃郁可可歐蕾，「漂浮可可脆片」則是以濃郁可可加上高人氣起司奶蓋，每杯都誠意十足地撒上滿滿一整包的義美「杏仁黑巧克力酥片」，咀嚼控這下又有新目標，手搖飲中竟有酥脆口感，相當少見。
不要對我尖叫與查理布朗獨創的「柑橘肉桂水嫩貝果」，咬得到團購冠軍貝果打響名聲的水嫩口感，搭配全新口味「白醬燻雞水嫩貝果」，一起滿足女孩們的下午茶時光。
走過艱難疫情，也貢獻「挺醫護x PowerDrink」計畫，不要對我尖叫海內外會持續擴展分店，十月已首度進駐新加坡，完成全球插旗十個國家、共超過400間門市的版圖。
Tony表示，明年2022年將推出更多元化產品和計畫，包括多款尖叫專屬口味的「罐裝氣泡飲」、「麥片」、「純茶茶包」等。他也透露，不斷思考餐飲業下一個出路在哪的團隊，已著手走出飲料市場，正在籌備的雲端廚房也將在明年和大家見面。
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