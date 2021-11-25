台灣獲邀白宮民主峰會　吳釗燮：對我國民主成就肯定

12月9日至10日美國白宮將召開首屆線上民主峰會，台灣受邀，將由行政院政務委員唐鳳、駐美代表蕭美琴代表參與。對此，外交部長吳釗燮今 （ 25）日表示，這是對台灣民主成就的肯定，也盼唐鳳與蕭美琴在峰會上能受大家重視。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-25 10:01:18｜2021-11-25 10:03:12
立法院外交及國防委員會今日繼續審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支，媒體會前詢問台灣獲邀參加民主峰會一事，吳釗燮表示，美國民主峰會邀請台灣參加，這是對台灣民主成就的肯定，我們都感到很高興，也希望唐鳳在民主峰會上能對美國、對全球發表台灣在民主成就上，在科技上如何捍衛民主，這是值得我方高興的事情，也很希望蕭美琴及唐鳳在民主峰會上都能受到大家重視。
外交部、立法院等單位將在12月2日至3日在台北共同舉辦「2021年開放國會論壇」 ，波羅的海三國的國會友台小組將聯袂訪台，吳釗燮回應表示，立陶宛將有6位國會議員參加，這象徵台立兩國都對民主自由抱有很高的理想，也希望能共同合作來捍衛民主自由，以及對抗威權主義，這是值得高興的事，希望代表團來能見證台灣的民主。
外交部日前在預算案中，將協助向日本索償「台籍慰安婦受害人補償費」等字眼刪除，前總統馬英九昨日批評外交部對日本卑躬屈膝，吳釗燮對此回應說，「我想他有很多的誤解，外交部已正式對外發言。」