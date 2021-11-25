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台灣第一三共總經理林雪芬表示，公司長期鼓勵員工參與關懷與陪伴弱勢長者活動，每年皆與各縣市政府合作，投入時間與人力於心血管疾病預防教育及長者關懷活動，期望藉由製藥產業資源對社會有所貢獻與回饋。今年受到疫情影響，員工無法直接參與長者訪視與陪伴，而經歷嚴峻疫情之後，長者們確實需要社會更多的關懷與協助，因此今年我們特別捐贈了關懷包予宜蘭縣清寒弱勢長者，關懷包內有毛帽、圍巾及保溫瓶等禦寒物資，其中部分圍巾還是由台灣第一三共員工到針織工廠親手編織的愛心圍巾，特別具有意義。台灣第一三共員工也附上手寫卡片獻上對長者的祝福，希望疫情之下長者們也能感受到來自社會的溫暖。
滿足醫療需求 同時擴展愛心、落實社會責任
林雪芬總經理表示，第一三共集團的企業理念在創造滿足不同醫療需求的創新藥品，同時為世人健康與豐富的生活品質作出貢獻。我們希望透過與地方政府合作，集結雙方資源，持續關懷長者健康，將愛心擴展到各鄉鎮，落實企業社會責任，創造企業永續發展的價值。
根據世界衛生組織定義，65 歲以上老年人口占總人口比率達到14％即稱為「高齡社會」，截至110年10月底宜蘭縣老年人口已達17.87%，顯示宜蘭縣高齡化是刻不容緩的課題。宜蘭縣長林姿妙表示，非常感謝台灣第一三共對長者的關懷，期望在這寒冷的歲末之際，發揮拋磚引玉的效果，讓各界一同為關懷社會而努力。
資料來源：健康醫療網 台灣第一三共愛心不間斷 寒冬送暖守護清寒長者
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