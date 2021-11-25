別跟錢嘔氣！7-8月統一發票1000萬元特別獎還有5人未領
今（2021）年9-10月期統一發票將於今（25）日開獎，不過，根據財政部統計，今年7-8月期統一發票新台幣1000萬元特別獎還有5位幸運得主未現身領獎，而200萬元特獎也還有7位幸運中獎人還沒來領獎。由於領獎期限至明年1月5日，還沒對獎的人趕快找出家中發票，才不會跟財神擦身而過。
記者顏真真/台北報導
2021-11-25 10:06:57
今年7-8月期統一發票中獎號碼在9月25日開獎，開出的特別獎1000萬元中獎號碼為「52604932」，特獎200萬元中獎號碼為「20102509」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「39173725」、「34997398」、「98953723」，另增開1組六獎中獎號碼為「634」。
根據財政部公布的中獎清冊，今年7-8月期統一發票1000萬元特別獎共開出13張中獎發票，200萬特獎則有15張中獎，並自10月6日至明年1月5日開放領獎。
不過，根據財政部最新統計，截至目前為止，7-8月期統一發票1000萬元特別獎仍有5位幸運得主未現身領獎，包括在台中市南屯區精科路7-11消費28元、在新北市永和區民生路全家超商花47元買2罐飲品、在台中市北屯區后庒路喫茶小舖花50元買飲料、在高雄市三民區明仁路全聯福利中心消費64元及在新竹縣光明六路東一段全國加油站加油100元。
另外，7-8月期統一發票200萬元特獎也有7張中獎發票尚未兌領，包括在台中市北區三民路Bershka消費1元、在FoodPanda消費15元、在蝦皮購物消費215元、在新北市泰山區全聯福利中心消費500元、在桃園市平鎮區洪圳路萊爾富花768元買飲品、在台中市大甲區經國路台灣中油順天站加柴油1000元及在台中市北屯區旅順路小北百貨消費708元。