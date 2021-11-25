COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

別跟錢嘔氣！7-8月統一發票1000萬元特別獎還有5人未領

▲財政部表示，今（110）年7、8月期統一發票1000萬元特別獎還有5位幸運得主未現身領獎。（圖／NOWnews製圖）
▲財政部表示，今（110）年7、8月期統一發票1000萬元特別獎還有5位幸運得主未現身領獎。（圖／NOWnews製圖）

記者顏真真/台北報導

2021-11-25 10:06:57

今（2021）年9-10月期統一發票將於今（25）日開獎，不過，根據財政部統計，今年7-8月期統一發票新台幣1000萬元特別獎還有5位幸運得主未現身領獎，而200萬元特獎也還有7位幸運中獎人還沒來領獎。由於領獎期限至明年1月5日，還沒對獎的人趕快找出家中發票，才不會跟財神擦身而過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年7-8月期統一發票中獎號碼在9月25日開獎，開出的特別獎1000萬元中獎號碼為「52604932」，特獎200萬元中獎號碼為「20102509」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「39173725」、「34997398」、「98953723」，另增開1組六獎中獎號碼為「634」。

根據財政部公布的中獎清冊，今年7-8月期統一發票1000萬元特別獎共開出13張中獎發票，200萬特獎則有15張中獎，並自10月6日至明年1月5日開放領獎。

不過，根據財政部最新統計，截至目前為止，7-8月期統一發票1000萬元特別獎仍有5位幸運得主未現身領獎，包括在台中市南屯區精科路7-11消費28元、在新北市永和區民生路全家超商花47元買2罐飲品、在台中市北屯區后庒路喫茶小舖花50元買飲料、在高雄市三民區明仁路全聯福利中心消費64元及在新竹縣光明六路東一段全國加油站加油100元。

另外，7-8月期統一發票200萬元特獎也有7張中獎發票尚未兌領，包括在台中市北區三民路Bershka消費1元、在FoodPanda消費15元、在蝦皮購物消費215元、在新北市泰山區全聯福利中心消費500元、在桃園市平鎮區洪圳路萊爾富花768元買飲品、在台中市大甲區經國路台灣中油順天站加柴油1000元及在台中市北屯區旅順路小北百貨消費708元。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀