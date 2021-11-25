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「奪命癌王」肺癌肝轉移治療難？黃金3拍檔助延長存活

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-11-25 10:00:00

今健康／陳宇恩

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肺癌是台灣第一名的「奪命癌」，也是最難發現的癌症之一，根據衛福部統計，台灣每年有九千多人死於肺癌，晚期肺癌的五年存活率更只有6.9%。醫師表示，肺癌死亡率居高不下的原因，很大一部分來自於「發現太晚，多半已經很難治療」，不過近年的「組合療法」已逐漸為晚期肺癌病友開啟新的治療之窗！

免疫治療是晚期肺癌救星？「免疫療法＋標靶＋化療」效果更好！

高雄市立大同醫院副院長洪仁宇說，晚期肺癌治療的選項不多，主要是因為癌細胞已經轉移，無法開刀切除、只能使用藥物。但每個人的體力，以及癌細胞的型態、發展都不相同，「每種藥物或許都能看到一些效果，卻無法殺死所有癌細胞」，因此在治療方案的設計上需要考慮很多面向。

比如化療沒有太多的限制，但效果有限；傳統標靶藥物效果良好，卻只對特定基因突變的病友有效。

不過，幸好近年免疫療法的發展，讓許多晚期肺癌病友看到一線希望。只是在單獨使用免疫療法之前，病友必須經過檢測「PD-L1」表現量的關卡，如果表現量低，通常會被認為治療效果可能相對較差，因此錯失免疫治療的機會。

為了突破這樣的困境，醫學界開始幫免疫治療找搭檔，其中以免疫治療、化療與抗血管新生標靶治療等三項療法結合的組合療法尤受關注。洪仁宇副院長表示，針對非小細胞肺癌的研究中發現，如果把三項療法結合，比起單用化療，或是單用免疫療法，反應率跟存活率都能有所提升。

化療能毒殺癌細胞，免疫療法能喚起免疫細胞對抗癌細胞，而抗血管新生標靶藥物，能減少腫瘤蔓生的新生血管、餓死癌細胞，也能改善腫瘤微環境，讓腫瘤不容易再度生長。對使用單一療法效果不佳的人，組合療法是個解套方案。

「我們能看到腫瘤生長被控制，不再變大、不再惡化，雖然不敢說能完全治癒，至少處在平衡的狀態，還能維持日常生活。」洪仁宇副院長說。



PD-L1表現量不佳怎麼辦？醫師盤點五大適合組合療法的肺癌族群

然而PD-L1表現量不佳的病友，會不會對於組合療法的效果也不好？洪仁宇副院長說，事實上PD-L1表現量並不全然代表對於免疫療法的反應，也有人表現量低但效果好，所以這類族群反而會建議使用組合療法。

PD-L1小教室

PD-L1是腫瘤上的一種蛋白，目前研究發現，癌細胞會利用PD-L1蛋白跟人體內免疫T細胞上的PD-1蛋白結合，抑制免疫細胞的攻擊，因此透過藥物來抑制PD-L1的表現，這也就是「免疫療法」的原理；雖然一般推測PD-L1表現量越高，藥物效果通常會越好，但臨床上其實無法準確預測誰的效果會比較好。

適合組合療法的非小細胞肺癌病友族群

  • 只能用化療的病友。
  • PD-L1表現量低或沒有的病友。
  • 使用傳統標靶藥物一段時間後，出現抗藥性的病友。
  • 使用原本療法1~2個月卻沒有效果的病友。
  • 出現肝轉移的患者。


洪仁宇副院長表示，通常使用其他療法效果不彰，或是沒有太多選擇的非小細胞肺癌病友，可以考慮使用組合療法。「當然效果因人而異，但可以說比起原本的治療方案，還是能提升不少。」像是針對肺癌已經出現肝轉移的非小細胞肺癌患者，研究也發現，若比較單獨使用化療跟使用組合療法的組別，組合療法的效果明顯贏過單用化療的族群。

洪仁宇副院長也舉例，一位六十歲的男性病人，肺癌已經產生骨轉移、腦轉移，情況危急，便開始使用組合療法、搭配腦部的放療。現在已經經過兩年以上還是很穩定，腫瘤縮小，也不太有副作用，生活上也沒有因為癌細胞很多而引發不適症狀，維持了日常生活品質。

洪仁宇副院長建議，已經出現肝轉移、病情比較凶惡的晚期非小細胞肺癌族群，及早使用有效機會比較高的藥物。不過，每個人的病況不同，治療前記得與醫師充分溝通，以便找出個人最佳治療對策。



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