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鄧佳華切割連千毅有望！網紅推手曝他「只需賠20萬」關鍵

▲鄧佳華（右圖、左圖左）逃出連千毅（左圖右）苦海有望，網紅推手曝他只需賠20萬元。（圖 / 鄧佳華、連千毅臉書）
▲鄧佳華（右圖、左圖左）逃出連千毅（左圖右）苦海有望，網紅推手曝他只需賠20萬元。（圖 / 鄧佳華、連千毅臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-11-25 11:10:00

鄧佳華前陣子突拋出震撼彈，毅然決然向捧紅他的老闆連千毅請辭，對於進軍AV界一事，他失望表示可能「只是說說」，更被對方求償2000萬元違約金，而鄧佳華也向《NOWnews今日新聞》透露新工作不如預期，目前還在投履歷中。自稱網紅推手的粉絲團「戲引子」，近來在臉書上針對此事表態，認為鄧佳華絕對可以脫離連千毅，更說他只要其實只需賠償20萬元左右。

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戲引子點出鄧佳華可以順利離開連千毅的原因：「台灣的經紀約是委任契約，只要單一方覺得信任基礎破裂，就可以透過存證信函的方式進行解約，而且是成立的。」而賠償金部分，他認為以普遍的案例來說，鄧佳華不是天王天后等級，所以大概會落在20到30萬元左右：「法院會根據經紀公司幫鄧佳華賺了多少錢的實質證據，以及投資在鄧佳華身上多少錢的證據來決定賠多少。」

▲戲引子臉書全文。（圖／戲引子臉書）
▲戲引子臉書全文。（圖／戲引子臉書）
至於感情方面，由於近日「跟騷法」通過，許多人將焦點放在曾強烈猛攻宜軒（香草姊姊）的鄧佳華，對此，他本人向《NOWnews今日新聞》表示，撇除工作之外，他最害怕的就是離開螢光幕後，就永遠見不到宜軒：「宜軒比任何人事物重要，我已經不能發文章去愛慕和告白宜軒了！」

▲鄧佳華（左圖右）預告進電視台找香草姊姊（右圖），求記者陪溝通。（圖／鄧佳華、香草姊姊臉書)
▲鄧佳華（左圖右）擔心無法再看到宜軒（右圖）。（圖／鄧佳華、宜軒臉書)
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