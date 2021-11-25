鄧佳華切割連千毅有望！網紅推手曝他「只需賠20萬」關鍵
鄧佳華前陣子突拋出震撼彈，毅然決然向捧紅他的老闆連千毅請辭，對於進軍AV界一事，他失望表示可能「只是說說」，更被對方求償2000萬元違約金，而鄧佳華也向《NOWnews今日新聞》透露新工作不如預期，目前還在投履歷中。自稱網紅推手的粉絲團「戲引子」，近來在臉書上針對此事表態，認為鄧佳華絕對可以脫離連千毅，更說他只要其實只需賠償20萬元左右。
娛樂中心/綜合報導
2021-11-25 11:10:00
戲引子點出鄧佳華可以順利離開連千毅的原因：「台灣的經紀約是委任契約，只要單一方覺得信任基礎破裂，就可以透過存證信函的方式進行解約，而且是成立的。」而賠償金部分，他認為以普遍的案例來說，鄧佳華不是天王天后等級，所以大概會落在20到30萬元左右：「法院會根據經紀公司幫鄧佳華賺了多少錢的實質證據，以及投資在鄧佳華身上多少錢的證據來決定賠多少。」
至於感情方面，由於近日「跟騷法」通過，許多人將焦點放在曾強烈猛攻宜軒（香草姊姊）的鄧佳華，對此，他本人向《NOWnews今日新聞》表示，撇除工作之外，他最害怕的就是離開螢光幕後，就永遠見不到宜軒：「宜軒比任何人事物重要，我已經不能發文章去愛慕和告白宜軒了！」