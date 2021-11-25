宏都拉斯大選恐變天？吳釗燮：美對「非常重視」台宏關係
友邦宏都拉斯28日將舉行總統大選，由於宏國反對黨候選人宣稱當選將與台灣斷交，美國國務院官員呼籲宏國主要總統候選人應與台維持關係。外交部長吳釗燮今（25）日回應表示，我方希望與宏都拉斯維持長久關係，美國對台灣與中美洲友邦國家的關係也「非常重視」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-25 10:40:57｜2021-11-25 10:44:28
根據外電報導，美國國務院官員在電話簡報中向記者表示：「我們已向宏都拉斯所有主要總統大選參與者明確表達，為何我們認為台灣及宏都拉斯間關係相當重要。」
立法院外交及國防委員會今審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支，會前媒體到美國關注台宏邦交一事，吳釗燮表示，宏都拉斯總統葉南德茲前不久訪台，用來台訪問來力挺台灣，證明宏都拉斯與台灣之間的邦交非常穩固。
吳釗燮說，宏都拉斯將於28日選出新任總統，在此過程中，我方不僅與執政黨候選人，也與反對黨候選人都有非常深入的交談，也希望能與宏都拉斯維持長長久久的關係。
吳釗燮表示，「美國對我們跟中美洲這些友邦國家的關係，他們也非常重視，我們也非常感謝美國對我們跟宏都拉斯關係的重視。」
宏都拉斯大選，左派自由重建黨（Libre）的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）對決執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），根據上月民調結果顯示，卡斯楚大幅領先。