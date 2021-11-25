陳吉仲稱反萊豬重傷台灣經貿　民團：不愧政壇三寶之首

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王文心強調陳吉仲所稱美國向WTO狀告歐盟「禁萊豬」勝訴，迫使開放「關稅配額」之說，完全是子虛烏有，並將在前的「賀爾蒙牛肉」爭端案例與後來的「萊豬」錯換，想用明朝的劍斬清朝的官，實在令人啼笑皆非，不愧是政壇「新三寶」之首。
蘇偉碩指出，根據WTO協定，台美雙方如果因為萊豬問題尋求符合國際貿易規範的爭端解決機制，最差的結果僅只是在國內豬肉消費總量一成金額的範圍內，由WTO授權美國中止對台灣的關稅減讓，這算什麼對台美貿易關係的「致命衝擊」。
蘇偉碩重批，葛來儀(Bonnie S. Glaser)女士的任職背景無關貿易談判，卻跟台灣的陳吉仲一樣，農委會主委跨界管到經貿。執政黨找洋和尚來恐嚇民眾如果反萊豬公投過關，會對台美貿易關係造成「毀滅性打擊」（devastating blow），則令人回想起伊拉克當年被誣控藏匿「大規模毀滅性武器」(Weapon of Mass Destruction) 的歷史。
李建誠表示，2020年泰國因為不開放萊豬進口，被美國削減關稅優惠，取消了美國對泰國普遍化優惠關稅(GSP)的免稅待遇，估計約8.17億美元的貨品受影響。而同年泰對美貨品輸出金額為376億美元，上述影響僅佔2.1%，豈為我國政府所謂「嚴重」影響？
而檢視美國2021年貿易障礙評估報告，其中對於台灣方面要求美豬的「原產地標示」作為與萊克多巴胺的食品安全關聯提出疑慮，這表示美方對於民進黨將「萊豬」等「美豬」的做法相當有意見，而「反萊豬」被民進黨擴大為「反美豬」的宣傳，更坐實了美方的擔憂。民團認為執政黨應做好基本的事實區分，王美花部長昨稱「有萊劑的就是美國豬肉，怎麼會跟美國沒關係」的論調，是自亂國際經貿的錯誤做法。