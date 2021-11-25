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防止小行星撞地球！NASA發射「飛鏢」升空　測試行星改道

▲美國太空總署（NASA）試射「飛鏢」（DART）任務飛行器，首次以防衛地球為目的，紀錄「飛鏢」撞擊小行星使其偏離航道的效果。（圖／美聯社／U.S. Space Force）
▲美國太空總署（NASA）試射「飛鏢」（DART）任務飛行器，首次以防衛地球為目的，紀錄「飛鏢」撞擊小行星使其偏離航道的效果。（圖／美聯社／U.S. Space Force）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-25 10:36:26

美國太空總署（NASA）警告，今年12月將有一顆小行星（asteroid）行經地球，長度約有巴黎鐵塔高被歸類成「潛在危險」，NASA為了防禦進行人類史上第一次以防衛地球為目的，發射試驗衛星「飛鏢」，測試撞擊行星體的效果，並藉此紀錄數據防止未來其他行星撞擊的威脅。

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這個小行星防禦試驗衛星正式名稱為「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, DART），縮寫亦有「飛鏢」的意思，NASA於美西時間23日晚間藉由SpaceX的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，將其從加州范登堡太空基地升空，預計明年9月26日至10月1日，能以每秒約6.7公里的速度撞擊「迪莫弗斯」（Dimorphos）小行星，盼能成功改變其軌道。

▲NASA試射「飛鏢」（DART）任務飛行器（圖／美聯社／U.S. Space Force）
▲「飛鏢」發射後，NASA還興奮的在推特帳號宣布「迪莫弗斯，我們來了！」。（圖／美聯社／NASA）


綜合外媒報導，這顆「小行星4660」（4660 Nereus）長度相當於3座足球場，且會在在12月11日時，於距離地球 240 萬英里（約 384 萬公里）處通過。儘管這顆小行星稱不上「大型小行星」，卻比其餘90%的小行星還大，NASA首席科學家祖柏肯（Thomas Zurbuchen）指出，雖然科學界尚未發現任何會威脅地球的小行星，但這只是遲早的事，人們必須學會如何抵禦威脅，這項耗資3億3000萬美元的計畫正是為了能了解如何「讓威脅轉向」，而「飛鏢」質量非常小，不必擔心撞擊小行星後「自食惡果」，也能提供足夠的數據，對於未來小行星防禦有極大貢獻。

▲NASA試射「飛鏢」（DART）任務飛行器（圖／美聯社／U.S. Space Force）
▲「飛鏢」若真能使小行星偏離航道，人類就有了防止「彗星撞地球」的手段。（圖／美聯社／U.S. Space Force）


這次的試射計畫是為了明年能順利撞擊「迪莫弗斯」與另一顆直徑約762公尺的較大小行星「迪迪莫斯」（Didymos），這對小行星彼此環繞又共同繞著太陽運行，明年秋季將是它們歷來最接近地球的時刻，也是「飛鏢」展開撞擊行動的時機。NASA認為，這類「近地天體」（NEOs）具有相當於數顆一般核彈的能量，具有破壞地球上多座城市和摧毀區域的潛力。
 

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