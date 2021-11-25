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竹縣議員張益生爭取 五峰鄉後山首座ATM櫃員機來了

▲新竹縣議員張益生爭取成功，五峰鄉後山首座ATM櫃員機來了。（圖／張益生提供）
▲新竹縣議員張益生爭取成功，五峰鄉後山首座ATM櫃員機來了。（圖／張益生提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-25 10:35:48

新竹縣五峰鄉後山地區長久以來缺乏ATM自動櫃員機，部落居民或是外來遊客如果需要提領現金，需要跋涉約20公里路程到前山五峰鄉公所附近，造成不少困擾；經縣議員張益生積極爭取，終於迎來了「財神爺」，在桃山派出所設置第一座「後山提款機」，將在12月21日正式啟用。

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新竹縣議員張益生感謝立委孔文吉以及縣長楊文科一路支持協助，同時也感謝中華郵政、中華電信以及新竹縣警察局的配合助力，終於促成了在桃山派出所設置全國首座後山區ATM提款機；此舉象徵了友善原住民、拉近城鄉差距的表現，更可預料，新竹縣的第一槍將可能帶動全國山地鄉的後山地區起而效尤。

張益生表示，五峰鄉原本只有3座ATM自動櫃員機，但無論郵局或超商附設的提款機都位在前山大隘村的五峰鄉公所附近，後山地區的住戶或是1年10幾萬的外來遊客若要提款或轉帳，至少要多花10到20公里的車程，才能夠提領現金，對地方來說非常的不方便。

去年底張益生接到鄉民陳情，馬上透過立委孔文吉協助辦理，今年2月中華郵政特別到立法院提出說明，並於5月11日實地會勘；縣長楊文科也請警察局、工務處等單位全力協助。經過研議協商，基於安全考量，將提款機設置在新竹縣警察局桃山派出所門口，方便民眾使用，目前正在著手安裝，預計將在12/21正式啟用。

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