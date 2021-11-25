利用光影呈現淡水歷史文化 「光映淡水」12月4日點燈
新北市立淡水古蹟博物館「光映淡水」的系列活動，透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，在淡水海關碼頭以多元的方式，呈現淡水的文化之美；活動主打的戶外光影廊道，將於12月4日正式點燈，利用光影呈現淡水的歷史文化，非常值得一遊！
記者陳志仁／新北報導
2021-11-25 10:55:01
文化局長龔雅雯表示，淡水地處新北五條美學廊帶中的「藍天海岸－古蹟文化」，廊帶擁有淡水紅毛城、小白宮及滬尾礮臺等多處古蹟，獨特的山海地理環境結合在地人文，造就淡水特色風貌；這次在淡水海關碼頭舉辦的「光映淡水」系列活動，利用光影呈現淡水的歷史文化，也推出「古蹟輕旅行－烏啾埔系列」，即日起可至淡水古蹟博物館的官方網站報名，額滿為止。
此外，「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」及「波響—AudioVisual數位音像表演」，屆時會在淡水海關碼頭B、C棟倉庫同步對外開放；北臺灣首度舉辦的「波響—AudioVisual數位音像表演」，邀請6組藝術家以淡水山水風光融合古蹟群的文化底蘊，利用影像結合聲音連動演出全新的內容，喜歡的民眾也可在淡水古蹟博物館的Facebook、Instagram及YouTube觀看直播。
淡古館長黃麗鈴說，預計在11月29日及12月6日、12月13日及12月20日推出「古蹟輕旅行－烏啾埔系列」，推薦古蹟愛好者跟著專業導覽員走讀淡水；另外，「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」則是運用光影互動，展現淡水山河四季與人文景觀交織之美，開放時間為10時至19時，每日9時30分抽上午場次的號碼牌，詳情可至淡水古蹟博物館官方網站查詢。