不懂別說你會用LINE！五大聊天密技必學　防錯頻還秒回訊

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搜尋「防錯頻桌布」可以下載到各式各樣警示背景，可將千萬不能說錯話的主管、長輩群組，換成醒目的桌布，手機聊天室點右上角→其他設定→背景，電腦版聊天室右上角點入、選背景設定即可。但重點來了，可不要更換太多個聊天室背景，若是太頻繁出現容易看到麻木，就失去警示意義。
招式2：點帳號秒回
當要Tag聊天室裡面某位成員時，除了在對話框輸入「@」叫出成員清單，最快的方式是直接點對方的「帳號」(非點頭貼)，就會立刻在對話框中Tag對方，可同時點選多人，也不怕從清單中選擇會標錯人。
招式3：左滑訊息回覆
LINE可指定回覆單則訊息，當多人同時閒聊時，指定回覆能避免牛頭不對馬嘴，或是別人會錯意。除了長按該則訊息叫出選單回覆，更快的方式是針對想回覆的訊息直接往左滑即可。
招式4：設為最愛或置頂
當加入太多好友、群組、官方帳號時，每次想敲特定對象都要滑半天，淹沒在聊天視窗中找不到，經常尋找的特定對象可以加入「我的最愛」；如果聊天頻率是每天，或者是絕對不能漏看的工作群組，可直接右滑聊天室釘選置頂。
招式5：貼圖分類
LINE貼圖太多也是一種困擾，尤其有些貼圖含有文字，在縮圖預覽時看不清楚，結果發送出不適當的貼圖超尷尬，或者怎麼用都是重複那幾張。LINE貼圖最左側有個「#」字，代表貼圖分類功能，包括「好、讚、謝謝、開心、驚訝、生氣」等16種分類情境，可快速選擇合適的情境，還能交替使用不同主題。