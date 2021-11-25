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不懂別說你會用LINE！五大聊天密技必學　防錯頻還秒回訊

▲LINE聊天室必備5大密技，防止錯頻、回錯人、用錯貼圖表錯情。（圖／翻攝Kyotonews）
▲LINE聊天室必備5大密技，防止錯頻、回錯人、用錯貼圖表錯情。（圖／翻攝Kyotonews）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-25 11:26:17｜2021-11-25 11:49:38

用LINE聊天最怕錯頻，更慘的是情急之下，還誤按「刪除」而不是「收回」，就真的欲哭無淚了。尤其同時和多個視窗交替聊天，或者幾百人群組閒聊快速洗頻時，靠5招必備技能防止錯頻、秒Tag對方、回覆指定訊息，還不怕用錯貼圖表錯情。

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招式1：警示桌布
搜尋「防錯頻桌布」可以下載到各式各樣警示背景，可將千萬不能說錯話的主管、長輩群組，換成醒目的桌布，手機聊天室點右上角→其他設定→背景，電腦版聊天室右上角點入、選背景設定即可。但重點來了，可不要更換太多個聊天室背景，若是太頻繁出現容易看到麻木，就失去警示意義。

▲LINE手機版及電腦版都能各自設定聊天室背景，電腦版還能微調透明度，便於閱讀。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲LINE手機版及電腦版都能各自設定聊天室背景，電腦版還能微調透明度，便於閱讀。（圖／記者黃韻文拍攝）

招式2：點帳號秒回
當要Tag聊天室裡面某位成員時，除了在對話框輸入「@」叫出成員清單，最快的方式是直接點對方的「帳號」(非點頭貼)，就會立刻在對話框中Tag對方，可同時點選多人，也不怕從清單中選擇會標錯人。

▲點選聊天室成員的「帳號」(非頭貼)可快速Tag對方，能一次在對話框中標記多人。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲點選聊天室成員的「帳號」(非頭貼)可快速Tag對方，能一次在對話框中標記多人。（圖／記者黃韻文拍攝）

招式3：左滑訊息回覆
LINE可指定回覆單則訊息，當多人同時閒聊時，指定回覆能避免牛頭不對馬嘴，或是別人會錯意。除了長按該則訊息叫出選單回覆，更快的方式是針對想回覆的訊息直接往左滑即可。

▲針對想要回覆的訊息，不用再長按叫出選單，直接按住該條訊息往左滑就能快速回覆。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲針對想要回覆的訊息，不用再長按叫出選單，直接按住該條訊息往左滑就能快速回覆。（圖／記者黃韻文拍攝）

招式4：設為最愛或置頂
當加入太多好友、群組、官方帳號時，每次想敲特定對象都要滑半天，淹沒在聊天視窗中找不到，經常尋找的特定對象可以加入「我的最愛」；如果聊天頻率是每天，或者是絕對不能漏看的工作群組，可直接右滑聊天室釘選置頂。

▲經常尋找的特定對象可以加入「我的最愛」；不可漏訊的聊天室能「右滑」釘選置頂。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲經常尋找的特定對象可以加入「我的最愛」；不可漏訊的聊天室能「右滑」釘選置頂。（圖／記者黃韻文拍攝）

招式5：貼圖分類
LINE貼圖太多也是一種困擾，尤其有些貼圖含有文字，在縮圖預覽時看不清楚，結果發送出不適當的貼圖超尷尬，或者怎麼用都是重複那幾張。LINE貼圖最左側有個「#」字，代表貼圖分類功能，包括「好、讚、謝謝、開心、驚訝、生氣」等16種分類情境，可快速選擇合適的情境，還能交替使用不同主題。

▲選擇LINE貼圖時，按下「#」字可叫出貼圖分類功能，共有16種使用情境。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲選擇LINE貼圖時，按下「#」字可叫出貼圖分類功能，共有16種使用情境。（圖／記者黃韻文拍攝）

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