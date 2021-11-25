虎豹潭意外未滿15歲不理賠！立委要求整頓保單亂象

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高虹安進一步表示，虎豹潭溺水意外令全國民眾震驚，根據內政部消防署統計，過去5年來有超過4000起溺水案例，普遍獲救率不到4成，不少人可能以為事發地點大多在海邊，但其實像是虎豹潭這類的「溪邊」，才是最常發生溺水件的地方，在緬懷亡者、安撫生者的同時，必須探究到底是什麼原因，才會導致這般重大傷亡，以防同樣的悲劇再度上演。
立委張其祿指出，以普悠瑪翻車及台南強震維冠大樓為例，未滿15歲的罹難者無法得到任何理賠，甚至有保險公司旅遊平安險投保說明中，完全沒寫出相關規定，他認為，應從以下三大面向檢討改進，請相關部會協調保險公司，考量虎豹潭事件實屬意外，應從寬進行撫卹及喪葬費用給付；請金管會保險局確實督促保險公司落實「將法規定之理賠範圍及額度充分揭露於條款中」給消費者；應考量國外做法，研擬可行性進行修法，訂出未滿15歲被保人保險金給付上限額度，確保未成年人保險上之權益。
立委蔡壁如指出，新型態教育事業興起，如虎豹潭事件的「大方自然體驗營」，以簡單形式供學生報名、繳費，僅由幾名老師帶小朋友到戶外山林活動，卻不在短期補習班法規納管範圍中，負責人及教師的資格、專業不必經過審核，甚至找不到對應的主管機關，受害者權益沒有被完善保護，求償無門的情形恐怕會一再發生。
民眾黨團呼籲，政府應將新型態教育事業納入短期補習班管理，並從山海教育、山區暴雨警示著手，從根本解決問題，金管會也必須詳細檢查已經售出的保險商品，確定保險業者都有讓客戶清楚了解理賠範圍，若業者未充分揭露資訊，依法處以新台幣30萬元以上、1000萬元以下罰鍰，才能避免罹難者家屬求助無門的情況發生。