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根據衛福部最新2018年癌登資料，逾32%的攝護腺癌病人在確診時，就已經進入轉移階段，此時切除局部並無法解決問題，通常會使用荷爾蒙治療與化學治療兩大類別，然而接受荷爾蒙治療的病人在經過一段時間後，癌細胞可能產生抗藥性，使藥物逐漸失效，出現去勢抗性、去勢療法無效的狀況。對於曾接受新荷爾蒙藥物治療後卻惡化的病人來說，在過去，就只剩下化學治療與荷爾蒙標靶治療的選項，隨著精準醫療趨勢發展，透過癌症基因檢測，醫師可依據突變的基因進行治療，轉移性去勢抗性攝護腺癌的生物標記物標靶治療，即為PARPi，將PARPi應用在突變的基因，使癌細胞失去修復功能，導致癌細胞死亡、降低疾病惡化風險。
吳文正醫師分享曾有一位病人，是一名教授，剛退休本來該是準備享福的時候，卻被診斷出攝護腺癌，然而在病人積極配合接受治療之下，至今已獲得控制持續追蹤治療超過15年！相信在攝護腺癌治療精準醫療的標靶藥物出現後，更能夠重新強化其治療目標，幫助病人延長存活時間。藉此，吳文正醫師也呼籲病人能保持積極心態遵循醫囑，透過醫病溝通，觀察疾病治療的狀況，醫師會提供病人專業建議與更多的治療選擇。也提醒家屬能陪伴病人一同回診了解治療新選擇，給予支持，迎接未來的新曙光。
及早進行基因檢測 擬定治療策略
目前國外臨床研究中發現整體攝護腺癌病人中，帶有突變基因者約佔10%，突變基因可能造成細胞修復問題，因此國際上治療指引也建議轉移性攝護腺癌的病人更需要注意家族病史。吳文正醫師表示，隨著基因檢測與定序技術進步，建議病人可以主動詢問醫師，評估基因檢測的需求，並且考慮在術後，及早做組織檢體檢測，待透過檢測報告的結果，找出腫瘤突變的癌症基因，擬定適合的治療策略，才不會錯過理想的治療時機，積極達到治療目標，讓健康不攝腺。
資料來源：健康醫療網 轉移性去勢抗性攝護腺癌 基因檢測找出治療新選擇
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